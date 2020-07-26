周三起所有到港機組人員需交陰性結果　仍豁免裝卸貨船員強制檢疫

新冠肺炎疫情爆發第三波，早前有多名專家質疑第三波源於豁免檢疫，令船員等豁免人士將病毒帶入社區。 政府今日表示，周三（29日）起，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止。至於來港進行貨物裝卸的貨船，則增設新豁免條件及收緊現有要求。換言之，即政府仍然容許來港進行貨物裝卸的貨船船員換班。 發言人表示，來港進行貨物裝卸的貨船，對維持本港暢順運作至關重要，因此政府認為仍需豁免這些貨船船員接受強制檢疫，容許他們在港換班，相信在收緊相關條件後，可適當回應公眾對公共衞生風險的關注。

《香港01》周四（23日）報道，六艘遠洋貨船因有船員確診，正在南丫島南面海上隔離14日。（資料圖片／梁子傑攝）

政府指出，在客船及貨船船員方面，將暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止。

換班船員須直接登船 不可在市區停留

至於來港進行貨物裝卸的貨船，將增設新豁免條件及收緊現有要求，包括貨船在本港水域停留期間，所有船員必須留在船上，不得登岸；須進行換班的離船船員，在船隻停留在香港期間須一直留在船上，直至獲安排交通工具直接前往機場，並登機返回其目的地國家。

此外，從外地搭乘飛機經機場抵港進行換班的船員，須在離開出發地前的48小時內，擁有「ISO15189」認證或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測，並取得呈陰性的檢測結果，方可入境。

而有關船員在抵港後，須立刻直接登船，不可在市區停留。 船公司／代理亦須為船員提供前往和離開船隻的點對點交通，不得乘坐同時會服務公眾的交通工具，船員全程必須佩戴口罩等，若船公司／代理如未能滿足上述條件，將被拒絕來港進行船員更換。

+ 13 + 12 + 11

機組人員若無48小時檢測結果 要留唾液樣本

至於須往返本港與內地、澳門、台灣或外國地區履行其職責的機組人員，到港機組人員必須於出發前48小時內，擁有「ISO151895」認證或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測，並取得陰性結果，否則來港後，必須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在採集中心或指定地點等候檢測結果。

航空公司須為其機組人員提供點對點的交通安排，禁止他們使用公眾交通工具來往機場和其下榻的地方。同時，航空公司須確保機組人員於指定地點進行自我隔離。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

+ 22 + 21 + 20

其他豁免人士 可在指定地點48小時自我隔離

至於所有其他經機場到港的豁免人士，他們同樣必須於出發前48小時內，擁有「ISO15189」認證，或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測，並取得陰性結果。否則來港後，必須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行病毒檢測，並於指定地點進行48小時自我隔離，或在採集中心等候檢測結果。