新冠肺炎｜建築署73天建700個檢疫單位　承建商15分鐘裝嵌一單位

新冠肺炎疫情嚴重，對檢疫設施的需求越來越大。發展局局長黃偉綸今日（26日）發表網誌，指在極短時間內建成大量檢疫營舍，使用MiC（組裝合成建築法）技術是其中一個重要因素。在第一期的竹篙灣檢疫營舍，建築署只用了73天，便興建了700個檢疫單位；而在另一項目，承建商平均只需約15分鐘裝嵌一個檢疫單位。 建築署署長林余家慧表示，由2月至今，政府在6個月內已完成建造約1,460個檢疫單位，而竹篙灣第二期約700個檢疫單位，預計會於9月完工，屆時檢疫營舍的數目將超過2,100個。

圖為近日落成的竹篙灣檢疫營舍（第一期）。（發展局圖片）

目前，政府分別在4個地方興建檢疫營舍，包括柴灣鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心、八鄉少年警訊永久活動中心，以及竹篙灣。

半年內建逾千個檢疫單位

建築署署長林余家慧表示，在年初一，她收到電話，委託建築署與土木工程拓展署合作，以最快的速度增建檢疫設施。

林余家慧說，由2月至今，在6個月時間內，已完成建造約1,460個檢疫單位，加上竹篙灣第二期約700個檢疫單位，預計會於9月完工，檢疫營舍的數目屆時將超過2,100個。此外，就竹篙灣多興建2,000個檢疫單位，工程部門亦正為作前期準備功夫。

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當每個檢疫單位運到工地裝嵌時，內裡的住宿設備和裝修，如窗戶、熱水爐、獨立洗手間等一應俱全。（發展局圖片）

採用MiC縮短施工時間

林余家慧表示，能在極短時間內建成大量檢疫營舍，使用MiC建築技術是其中一個重要因素。以竹篙灣檢疫營舍（第一期）為例，在進行土地平整及基礎設施工程時，相關部門會同步作營舍設計工作，完成後，會交由廠房展開生產及組裝工序，室內裝修、屋宇設備、家俬電器裝置等均在廠房內完成。

當組件運到工地時，單位內的住宿設備、門窗、冷氣、獨立洗手間等已俱全，將單位裝嵌及完成接駁便能完工。

當每個檢疫單位運到工地裝嵌時，內裡的住宿設備和裝修，如窗戶、熱水爐、獨立洗手間等一應俱全。（發展局圖片）

平均15分鐘裝嵌一個檢疫單位

林余家慧又說，全球疫情不斷變化，對MiC組件的生產和跨境運輸都非常擔心，加上天氣及早期內地度歲返港的工友須自我隔離或強制檢疫，亦影響了工程進度。

不過，她稱在努力下，各部門及承建商都努力追回施工進度。在第一期的竹篙灣檢疫營舍，建築署負責興建的700個檢疫單位，只用了73天完成，較原定時間提早了兩天。而在另外一個項目，其中一個承建商，為了追回因惡劣天氣而拖慢了的進度，在一天內裝嵌44個檢疫單位，即平均只需約15分鐘裝嵌一個。

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圖示竹篙灣檢疫營舍（第一期），每行單位背面設有「污物走廊」，內有排水管和通風管等，除工作人員外，其他人士一律嚴禁進出，以減低感染風險。（發展局圖片）

檢疫設施設兩走廊

她說，為確保檢疫設施的衞生安全達到最高水平，在兩行營舍之間分別設有「污物走廊」（dirty corridors）和「潔淨走廊」（clean corridors）。

「潔淨走廊」供職員及檢疫人士使用；「污物走廊」內則裝有排水管和通風管等，除工作人員外，其他人士一律嚴禁進出，以減低感染風險，而通風管的設計亦較法例所規定的嚴謹。

她又指，營舍外牆有不同的圖案和色彩，希望為營舍注入正能量，紓緩檢疫人士的心情。