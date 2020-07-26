新冠肺炎｜陳茂波稱第三波疫情令復蘇苗頭受創　籲減租共渡時艱

第三波疫情重創多個行業，財政司司司長陳茂波今日（26日）在網誌以「崎嶇的復蘇之路」為題，解釋政府推行一連串控疫防疫措施，雖為市民生活及出行帶來不便，也令商店及企業承受經營壓力，但需要在「短痛」與「長痛」之間作出艱難抉擇。 他指出，新冠病毒疫情仍然是全球經濟的主要威脅，經濟前景仍面對很大不確定性；而且中美政治和經貿關係急劇轉差、地緣政治緊張局勢升溫，也為全球經濟前景增添不確定性，加上最近本地疫情出現反覆，本港經濟或需要較原來預期更長的時間才能恢復過來。

陳茂波表示，本港經濟或需要較原來預期更長的時間才能恢復過來。（資料圖片）

陳茂波表示，防控新冠病毒無可避免會是一場持續的攻防戰，在疫情反覆時，首要嚴防輸入個案，並以最快速度處理及中斷傳播鏈；當疫情受控後，則應適時相應地恢復經濟活動，才能避免出現「防疫疲勞」或經濟過度受損。

籲商界切實履行社會責任

陳茂波指出，本港第二季的經濟狀況仍然十分嚴峻，但收縮的態勢似乎略為放緩和慢慢喘定，仍未公布的6月份零售銷售數字，因疫情在該月放緩、本地經濟氣氛改善，估計跌幅有機會進一步收窄；出口方面，內地經濟在第二季迅速恢復，為香港貨物出口提供支持，部分抵消環球需求驟降的影響。但是，旅遊業持續冰封，服務業出口依然受到重創，投資活動亦因前景不明朗而繼續乏力。

他又稱，原本略見復蘇苗頭的商業往來及經濟活動，因疫情再次爆發而受到打擊，再次呼籲各大小業主減租，與零售商戶、食肆及中小企共渡時艱。政府早前推出「保就業計劃」助業界度過疫境，他提醒商界，除了合約精神，社會責任亦同樣重要，尤其是那些在「保就業計劃」裡取得政府大額補助的集團，認為只有真誠的回饋社會、切實履行社會責任的企業，才能真正得到社會的認同與尊重。

陳茂波認為，數碼科技可讓更多不同行業在家工作或以遙距的模式維持有效的運作；市民增加網上購物或食物外送，兼具網上銷售的商店因而能部份抵銷疫情中受到的打擊，未來必須全方位推動創新科技應用，才能有機會突圍而出。

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