4成基層學童缺電腦影響上網學習　團體促擴闊關愛基金援助範圍

新冠疫情下，學校停課，不少學童被迫居家學習。關注學童發展權利聯席及民社服務中心，分別於5月及7月就基層兒童網上學習設備及網上學習資源配套進行問卷調查。調查結果顯示，四成受訪基層兒童家中沒有電腦，八成人表示無法負擔電腦開支。惟同期間，九成半學童暑假需要用電腦上網學習，但仍有四成半學生，未能於關愛基金資助購買流動電腦裝置計劃中受惠，反映政策有漏洞。關注團體促擴大關愛基金兩項援助涵蓋範圍，支援基層學生網上學習。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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四成受訪基層學童無電腦

負責調查的民社服務中心，今年5月向深水埗及油尖旺區內，265個接受中心服務的基層家庭進行調查。40%受訪者表示家中沒有電腦，而93.6%受訪者未來2個月內不會計劃購買電腦，其中81%表示主要是無法負擔電腦開支。惟學校受疫情影響停課，約73.6%受訪家長表示，會使用手提電話或平板電腦代替電腦，讓子女上網學習；26.4%會向學校或社區中心借電腦回家使用。另有10.2%受訪者表示，會放棄完成網上功課。

由於疫情持續爆發，關注學童發展權利聯席及民社服務中心，於7月向703個家庭進行另一次調查。結果顯示，95.3%受訪家庭有子女在暑假，需要電腦上網學習；44%受訪家庭未能在關愛基金資助清貧中小學生，購買流動電腦裝置計劃中受惠。同時有96.3%受訪者，贊成關愛基金擴大劏房戶援助計劃，包括購買電腦及上網設備。98.6%受訪家庭亦贊成教育局應為學童家庭提供上網卡或上網服務。

關注綜援低收入聯盟組織幹事司徒銀芳（右一）稱，政府在支援學童網上學習政策上有很大漏洞。（資料圖片）

支援學童網上學習政策覆蓋率低

關注綜援低收入聯盟組織幹事司徒銀芳稱，政府在支援學童上網學習政策有漏洞，現行關愛基金援助項目覆蓋率不足，近半學童未能受惠；而劏房津貼又未能用於購買電子設備，未能對應基層家庭電子設備及上網需求。關學聯聯席成員何汝瑛表示，政府應擴闊關愛基金的電腦津貼計劃及劏房戶援助計劃範圍，助基層家庭兒童上網學習。