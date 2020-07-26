新冠肺炎｜陳肇始：視乎情況變化　不排除擴大強制戴口罩範圍

新型冠狀病毒肺炎疫情在本港未有緩和趨勢，至昨日（25日）累計已錄得2,506宗確診個案（包括一宗疑似），政府自7月23日起要求市民在室內指定地方必須戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始表示，視乎情況變化，不排除擴大強制戴口罩的範圍，政府亦正加強檢測能力及檢疫設施的容量。 她形容，香港正面對比過去半年的任何一段時間都更嚴峻的挑戰，呼籲市民停止不必要的外出，若必須要外出應戴上口罩及注意手部衛生。

陳肇始稱視乎疫情變化，不排除擴大強制戴口罩的範圍。（資料圖片／高仲明攝）

食衞局局長陳肇始今日（26日）撰寫網誌提到，近日的本地確診個案持續增加，令香港面對比過去半年的任何一段時間都更嚴峻的挑戰，又指未來一、兩星期是疫情發展非常關鍵，期望透過各方面措施，將感染情況維持在本港公共衞生及醫療系統所能負擔或負荷的水平之內。

陳肇始強烈呼籲市民停止不必要的外出，盡量留在家中，要做好個人和環境衞生；如無可避免一定要外出，務必要戴上口罩和注意手部衛生。她引述專家亦指現時防疫的方向及策略是走對方向的，大家需群策群力以戰勝疫情。

政府自7月23日起實施新例，市民在室內指定地方需強制戴口罩，為期至8月5日，陳肇始稱，視乎情況變化，亦不排除擴大強制佩戴口罩的範圍。

政府料下月起每日可額外多2,400個檢測

本港的病毒檢測能力曾為專家詬病，陳肇始稱，衞生署於香港兒童醫院設立的新實驗室，正積極爭取於7月內投入服務，預計逐步可增至每日約1,000個檢測，公共衞生化驗服務處亦正採購檢測儀器及延長工時。此外，香港大學及香港中文大學醫學院亦預計下月起，逐步額外提供每日約1,400個檢測，料8月起政府合共可逐步額外提供每日約2,400個檢測。

正改裝亞洲國際博覽館 作隔離及檢疫用途

因應醫院管理局的病床壓力增加，當局自7月24日起啟用位於鯉魚門公園及度假村的首間社區隔離設施，首天有23名符合條件的確診病人入住，另外當局亦已開始改裝亞洲國際博覽館，作為社區隔離及檢疫設施。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼