新冠肺炎｜西貢碼頭人頭湧湧　遊艇員工：有錢搵嘅話咩島都接過去

本港新冠肺炎疫情嚴峻，連續4日錄得逾100宗確診個案，昨日累計增至2,506宗。衞生防護中心早前透露，一名患者曾於7月12日參加遊船河活動，整個活動約有40多人，相信有可能出現更多個案。 正當政府及專員呼籲市民應留家抗疫，惟每到假日西貢仍人頭湧湧，有遊艇職員坦言指，現時較少人參加「船P」，所以轉為接載遊人到偏遠海島的生意，更直言「有錢搵嘅話，咩島咩沙灘我哋都接過去」；亦有提供短途航程的船家指雖然仍有遊人，但有不少路線及服務因封灘令而暫停，慨嘆生意大不如前。然而，亦有市民自己本打算留家抗疫，惟因6月初租船，至今疫情再爆發後，但因船家不願更改日期而被迫出海。

▼周日西貢人頭湧湧▼

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新冠肺炎疫情肆虐，政府及專家均呼籲市民留家抗疫，惟記者今早（26日）到西貢碼頭觀察，發現乘船出海的旅客源源不絕，兩小時更有約5艘遊艇泊岸接載遊客。有不願上鏡的遊艇員工指，由於現時較少人參加「船P」，所以轉為接客到偏遠海島的生意。她更稱，「有錢搵嘅話，咩島咩沙灘我哋都接過去。」

街渡被迫暫停部分路線 船主呻「我哋仲慘啦」

至於西貢碼頭提供短途航程的船家繼續營業，「貓記」負責人貓姐表示，受近日封灘令影響，目前僅剩下通往橋咀的航程，而康文署轄下的半月灣泳灘及其他地點，以至「遊船河」服務被迫取消。她又指，在限聚令下不能超越4人，釣客亦不再「包船」出海釣墨魚。

貓姐亦透露，疫情爆發至今，乘船的人數急跌7成，由以往約600至700人減至100多人，生意大受打擊。至於為何不減少班次，仍然維持半小時一班，貓姐解釋遊客離開時歸心似箭，「咁等得耐仲去唔去先？」此外，她指仍有約數十名遊客為了避疫，於平日出海遊玩，因此無法取消班次。「人流少咗又要繼續開船，電油又貴，啲客又想平！」

貓姐斥，相比食肆動輒過萬元的資助，政府對船家的資助明顯不足，僅得免牌照費及驗船費的資助。「個個有補貼都話慘，我哋仲慘啦！點捱呀？」

「貓記」負責人貓姐表示，受近日封灘令影響，目前僅剩下通往橋咀的航程。（盧翊銘攝）

船家不願更改時間 市民被迫出海

身穿潛水衣打扮，不願上鏡的林小姐表示，準備「坐艇仔」出海玩水上活動。她指，早於6月初已預約租船，但船家不願更改時間，亦已支付3,600元的費用，唯有遵守限聚令規定的4人出海。她亦擔心疫情會漸趨嚴重，「今個夏天第一次出海，但唔知係咪最後一次。」

記者今早（26日）到西貢碼頭觀察，發現乘船出海的旅客源源不絕，兩小時更有約5艘遊艇泊岸接客。（盧翊銘攝）

西貢市民：本來船都滿滿 一艘接一艘

除了西貢碼頭人頭湧湧外，旁邊的巴士站亦有不少市民排隊，轉乘巴士往黃石碼頭等地。居於將軍澳的陳女士指，已持續戴口罩10多日，希望到郊外散步「唞下氣」。她不擔心會於轉車時受感染，更教導記者如何舒服地戴口罩：「你抆一抆口罩中間個位，就可以冇咁焗喇。」

而操普通話的西貢居民魏小姐指，難得放假到海邊呼吸新鮮空氣，「走一走就回家。」她認為，太多人擠在一起出海並不安全，又指現時人流相比疫情前減少7成，「本來船都滿滿的，一艘接一艘。」但周末及假期的人流仍然不少，稱西貢人均守規矩戴上口罩預防感染。