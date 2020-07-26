新冠肺炎︳七月確診宗數四分一來自黃大仙　區議員促政府加強支援

本港爆發第三波疫情，由7月7日至25日，黃大仙區確診總數為295宗，約佔同期全港總數1,221宗的四分之一，是全港疫情最嚴峻地區。 黃大仙全體區議員今日（26日）就區內疫情召開記者會，促請政府增加對黃大仙區支援，實行一系列防疫措施，包括安排全區居民進行深喉唾液測試、提高疫情資訊透明度等。

黃大仙全體區議員今日舉行記者會，要求政府實施一系列防疫措施，遏制疫情。（黃穎津攝）

黃大仙疫情全港最嚴峻 佔本月確診總數四分一

黃大仙區自本月7日出現慈雲山港泰護老中心及樂富中華基督教會扶輪中學確診個案後，疫情急轉直下。由7月7日至25日，黃大仙區確診總數為295宗，約佔同期全港總數1221宗的四分之一，是全港疫情最嚴峻地區。

黃大仙區議會主席許錦成表示，議員早在本月14日主動去信衞生署，要求與當局有關部門交流，商討黃大仙區防疫措施，惟署方回信表示未能安排，亦未作其他回應。現疫情持續惡化，黃大仙全體區議員今日舉行記者會，要求政府實施一系列防疫措施，遏制疫情。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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確診個案大廈居民無測試 議員促政府提高疫情資訊透明度

眾區議員要求政府盡快為黃大仙全區居民安排深喉唾液測試。彩虹選區議員莫灝哲表示，彩虹邨已錄得16宗確診個案，當中6宗來自翠屏樓，然而直至今日，衛生署向未派員為翠屏樓居民進行深喉唾液測試，讓隱形病患繼續潛藏於區內傳播病毒。莫灝哲指區內長者人數多，一旦疫情持續惡化，形容情形將「一發不可收拾」。

黃大仙區議員亦要求政府提高疫情資訊透明度。橫頭磡選區議員劉珈汶批評衛生署新冠肺炎資訊不透明，處理速度慢。她指在衛生署釋出新聞稿中未有列明病人詳細住址，難以讓管理公司及時消毒患者所居住大廈。眾區議員要求政府應公布確診個案居處樓層，讓同層住戶知悉以加強個人衛生，並改善疫情通報機制。

除安排全區居民進行深喉唾液測試、提高疫情資訊透明度外，黃大仙眾區議員亦要求及建議政府實施一系列防疫措施，包括強制黃大仙區內中心商場、街市所有工作人員做深喉唾液測試；向公屋、居屋、私人樓宇住戶派發防疫物資；盡快推出第三期防疫、抗疫基金支援停工市民；物色地點增加臨時病房；提供足夠保護裝備予前線清潔工人。