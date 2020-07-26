新冠肺炎｜港府收緊海員與機組人員免檢疫措施　區議員：遲好過冇

對於疫情再次爆發，不少聲音歸咎於本港豁免檢疫措施所用成的漏洞，將痛毒帶入社區。政府於今日（26日）宣布，將收緊免檢疫措施，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船船員換班安排；而機組人員則要等侯樣本結果才可離開，並需自我隔離。 荃灣區議員認為，這是政府防疫措施上的「一小步」，但仍覺得來得太遲，最理想情況是最少一半類別取消免檢疫待遇，又指不理解為何要等到星期三才實施，應儘快實行。

對於疫情再次爆發，不少聲音歸咎於本港豁免檢疫措施所用成的漏洞，將痛毒帶入社區。（歐嘉樂攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，社會不少聲音將原因歸咎於豁免檢疫措施，做成漏洞讓病毒進入社區。政府於今日（26日）宣布將收緊免檢疫措施，包括由周三起暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止；以及所有機組人員需提交陰性病毒檢測結果，否則要交樣本並等候結果才可離開，並需要自我隔離。

免檢疫讓病毒流入社區 可再收緊

對於政府收緊防疫措施，荃灣區議員譚凱邦認為絕對是一件好事，認為免檢疫人士留底樣本後不用等結果便可以離開的做法不能接受，將病毒帶入社區當中。亦認為單單海員及機組人員免檢疫並不足夠，最少33個類別當中有16個類別要被取消，冀下一步為跨境學童及商人。

同時，他亦不理解為何要等到星期三才實行，他舉禁蒙面法與禁晚市堂食為例子，都是宣布後翌日內便實施，質疑政府控制疫情的決心。

對於政府收緊防疫措施，荃灣區議員譚凱邦認為絕對是一件好事，認為免檢疫人士留底樣本後不用等結果便可以離開的做法不能接受，將病毒帶入社區。（歐嘉樂攝）

病毒帶入社區 加重醫護負擔

公立醫院前線護士劉凱文認為，政府應將33類免檢疫名單收緊，免檢疫人士不用等待結果，將病毒帶入社區，最後變相加重醫護人員負擔，對此感到「非常痛心，非常憤怒」，認為政府應從源頭堵截感染者進入市區，才能最有效控制疫情。

公立醫院前線護士劉凱文認為，政府應從源頭堵截感染者進入市區，才能最有效控制疫情。（歐嘉樂攝）

建議仿效台灣 推行防疫的士

油尖旺區議區陳嘉朗認為，在疫情緊急底下，應停止三星期的免檢疫措施，以防止病毒流入社區。又認為認限制入境人士的交通公具，例如學習台灣防疫的士，可方便追查患者，減低再出現的士群體的機會，同時亦可為生意慘淡的的士行業提供生意。