新冠肺炎｜市民避封灘令「轉陣」石灘　橋咀島有市民密林中便溺

本港新冠肺炎疫情嚴峻，雖然康文署於本月15日公布暫停開放所有戶外康樂場地，包括轄下所有泳灘，但市民仍無視禁令進出泳灘暢泳，康文署遂於7月21日關閉洗手間，並加強圍封各泳灘。 然而封灘令仍然無阻市民游泳消暑，西貢橋咀島已封閉的公眾泳灘旁有一片石灘，今日（26日）下午約有過百名市民聚集於石灘上玩樂，路旁的垃圾堆無人處理，亦有市民於密林中解決生理需要。 多名市民均不滿島上無洗手間及垃圾桶，指關閉洗手間為「不人道」。有小販指封灘令後，泳客從橋咀泳灘改為到無名石灘游泳，認為關閉洗手間致市民「就地屙屎屙尿」。

記者今日（26日）到西貢橋咀島觀察，下午約有過百名市民聚集於石灘上曬太陽、游泳、放狗、野餐、準備獨木舟等。（盧翊銘攝）

記者今日（26日）到西貢橋咀島觀察，下午約有過百名市民聚集於石灘上曬太陽、游泳、放狗、野餐、準備划獨木舟等。

滿地垃圾無人處理

碼頭及路上並無垃圾桶，石灘路旁的垃圾堆亦無人處理。此外，島內唯一的洗手間已封閉，有市民於密林中解決生理需要。

雖然洗手間關閉無法清潔身體，但大部分泳客均已帶備毛巾，上岸後清潔身體，更有市民於涼亭更換衣服，指「唔使帶底褲都得啦，企一陣都曬乾。」

橋咀島碼頭及路上並無垃圾桶，石灘路旁的垃圾堆無人處理。（盧翊銘攝）

小販指市民製造垃圾速度驚人

於碼頭販賣飲料的小販指，過往有划獨木舟的義工帶走垃圾，認為市民製造垃圾的速度驚人。小販指封灘令後，泳客從橋咀泳灘改為到無名石灘游泳，有市民亦因為關閉洗手間而「就地屙屎屙尿」。

市民斥缺洗手間「不人道」

郭婆婆專程到島上欣賞風景，稱空氣比市區清新。她邊吃著雪糕邊斥責政府，「點解政府唔擺垃圾桶畀人扔，我唔想周圍扔都要搵位放住先。」她亦斥，政府關閉洗手間後更不安全，「好彩我唔急冇需要，人哋要點解決啫？」

郭婆婆斥，政府關閉洗手間後更不安全，「好彩我唔急冇需要，人哋要點解決啫？」（盧翊銘攝）

此外，亦有家長帶同兒女到島上掘蟹或玩水，育有兩名兒女的陳女士，指兒子停課已有3個月待在家中，需要外出「唞下氣」。她認為西貢人流較市區稀疏，相對安全，但不滿島上沒有廁所，斥「冇廁所唔人道，而家唔係完全禁足令。小朋友三個星期冇出去，今日出一日唔過份啫。」

陳女士又指，雖然去年島上的人流較現時多7成，但當時沒有垃圾堆，「多咗啲唔係玩開呢度嘅人，成日嚟嘅人會錫住呢個地方。」她續指，以往沒有泳客到該石灘游泳，僅得狗主帶同寵物玩水。

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洪先生與友人帶同愛犬上島，在得知洗手間關閉後，感到失望並放棄下海的念頭。（歐陽德浩攝）

而洪先生與友人帶同愛犬上島，在得知洗手間關閉後，感到失望並放棄下海的念頭。他指，政府「超級製造麻煩」，即使關閉洗手間，依然無阻泳客下水。

行山客路過石灘不敢脫口罩

亦有市民不選擇水上活動，到島上行山的蘇先生與曾小姐指，島上的人流比預料中多，不敢脫下口罩，待走至人煙稀少的山上或會考慮。他們斥責泳客不帶走垃圾，破壞環境，建議政府應定期監管及清潔。