新冠肺炎｜屯門分區巡邏小隊48歲男警員初確診　居於葵馥苑

再有警務人員初步確診新冠肺炎。一名駐守屯門分區的48歲男警員初步確診2019冠狀病毒病。他在周五（24日）感到不適，並到醫院求醫，經初步測試後於今日（26日）得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，他最後一日上班日為7月24日，工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。 據了解，該名男警隸屬屯門分區巡邏小隊，居於葵馥苑紀律部隊宿舍。今次是警隊5日內第三宗初步確診個案。

翻查資料，今次是警隊5日內第3宗初步確診個案，首宗是在上周三（22日）一名灣仔警總43歲女警長初步確診，她居於油塘紀律部隊宿舍；第二宗是在上周四（23日）一名新界南交通部男警初步確診 ，他則居住在葵馥苑紀律部隊宿舍，惟據悉與今次個案住不同座。

警方高度關注事件。警方表示，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員，均獲安排在家工作及病毒檢測；警方已經安排人員清潔及消毒警員居住的紀律部隊宿舍，以及其工作的辦公地點；以及警方已提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。