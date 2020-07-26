新冠肺炎｜逾百確診患者仍未送院　醫管局：不理想　籲勿衝急症

本港新冠肺炎第三波疫情持續蔓延，已連續五日錄得逾百宗確診個案，但仍有確診者遲遲未獲送院，與家人共處一室。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（26日）表示，截至目前仍有超過100名確診及初步確診人士等候送院，承認情況「好唔理想」，但指目前醫療系統「壓力好大」，部分醫院床位緊張，甚至要安排跨區送院，直言明白病人會心急，呼籲耐心在家或檢疫地方等候。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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本港今日新增128宗確診個案，而初步確診個案亦達100宗，染疫市民不斷增加，公立醫院負壓病床及負壓病房使用率分別高達77.1%和82.4%。

庾慧玲表示，有市民接獲衞生署衞生防護中心通知測試結果呈陽性後，仍要等一段時間才獲送院，承認情況「好唔理想」，但解釋最近每日有逾百宗確診個案，另亦有100至200宗初步確診個案，醫療系統壓力好大，醫管局已努力協調，例如有72名病人已送往鯉魚門度假村社區隔離設施，亦有200名病人轉送二線隔離病房。

醫管局：已跨區調動床位

庾說，部分醫院病床緊張，甚至要安排跨區調動床位，但留意到有病人因心急自行衝往急症室求診，呼籲病人應耐心留在家中或檢疫地點等候。她解釋，醫院要優先處理情況嚴重病人，若市民自行求醫，會打亂急症室安排，強調會盡一切努力處理。她建議，確診病人等候入院期間，應留意個人衞生、戴口罩、與家人分開用膳，而同住家人會列作密切接觸者安排送入檢疫中心。

至於亞博館檢疫設施，庾慧玲表示正積極研究，例如整體流程、感染控制、通風設施、人手安排、醫療儀器等，有消息會再公布。