新冠肺炎｜收緊海員免檢疫　徐德義避答是否向專家道歉：一直尊重

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，政府專家早已估計，源頭或是豁免檢疫的海外入境人士，包括機組人員及海員。政府今日（26日）終宣布，由周三（29日）起，所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船，其船員換班安排將會暫停；機組人員的檢疫安排亦會收緊。 食物及衞生局副局長徐德義表示，香港有不少物資從外地送抵，早前豁免檢疫的安排是考慮到民生需要，由不同部門商討決定。他續稱，隨着疫情發展，故採取更嚴謹的安排。 政府之前曾稱，專家有關豁免強制檢疫安排會帶來檢疫漏洞的評論，是屬於誤解；對於是否要向專家道歉，徐德義表示，一直尊重專家意見。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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政府今日公布，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止；往返本港與內地、澳門、台灣或外國地區履行其職責的機組人員，必須於出發前48小時內，需接受獲認可的病毒核酸檢測，並取得陰性結果，否則來港後必須到臨時樣本採集中心接受病毒檢測，並在採集中心或指定地點等候結果。

徐：多個部門商討 決定免檢疫考慮民生需要

徐德義表示，香港有不少必要物資經航運及空運送抵到港，如全部相關人員到港後都需強制檢疫14日，未能獲得豁免，本港物資將會受到大影響。他續稱，需平衡經濟、民生、疫情發展等方面，當7月疫情再爆發，政府多個部門有商討、檢視措施，並強調豁免檢疫的安排是考慮到民生需要。

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曾稱疫情源頭是豁免人士屬「誤解」

多名專家指出，相信第三波疫情源於豁免檢疫的海外入境人士，包括機組人員及海員等，認為檢疫措施有漏洞，不過政府於上周日（19日）發稿澄清表示，「豁免檢疫安排有其實際必要，以維持必須的社會及經濟運作，並確保市民生活所需不受影響」，形容這類評論屬「誤解」。事隔一星期，政府「急轉彎」收緊豁免措施，被問到政府是否需向專家道歉，為疫情負責，徐德義未有回答，表示一直尊重專家意見，亦有檢視檢疫措施，調整時會因應一籃子因素。

對於香港物資會否因新措施受影響，徐德義表示，其中一項措施是暫停所有客船的換班安排，假如政府覺得不影響物資，便會先暫停；如會影響服務、物資，便會透過加強檢疫條件減低風險。