新冠肺炎｜7月初至今至少41名政府職員、外判工確診　涉16個部門

第三波疫情持續爆發，多個政府部門亦出現個案，特首林鄭月娥原本稱，公務員不適合一刀切在家工作，不過之後亦宣布公務員重啟在家工作安排。《香港01》綜合政府新聞處及各部門回覆，截至今日（26日）下午6時，連同初步確診個案，至少有41名政府職員及外判員工受感染，涉及16個部門，當中康文署有8名職員確診，為各部門之首；入境處、消防處、水務處各有5人確診或初步確診。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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第三波疫情由7月5日開始，《香港01》翻查當日起的政府新聞處新聞稿，以及政府部門向傳媒的回覆，發現截至今日下午6時，至少41名政府職員確診或初步確診，涉及16個部門，分別為消防處、警務處、水務署、入境事務處、海關、康文署、房屋署、差餉物業估價署、機電署、食環署、統計處、土地註冊處、醫療輔助隊、選舉事務處、路政署及社會福利署。

翻查資料，首宗公布的個案為一名駐守深圳灣管制站的入境處高級入境事務助理員，患者於7月10日接受病毒檢驗，當晚證實初步確診，入境處翌日於政府新聞處發稿公布個案。

康文署職員成「染疫」大戶

按部門劃分，最多個案的為康文署，大部分均為外判職員，當中3名是外判清潔工。另外，入境處、消防處及水務處各有5人確診或初步確診，當中水務處有3名為屯門濾水廠的承建商工人；消防處有4人來自青衣南消防局，包括一名消防隊長。

綜合資料，紀律部隊合共有至少16人感染，入境處及消防處各佔5人；警務處及海關則各3人。至於差餉物業估價署、機電署、食環署、統計處土地註冊處、醫療輔助隊、選舉事務處、路政署及社會福利署，則各有1人受感染。