新冠肺炎｜屠房現確診　買餸市民︰轉買凍肉或外地入口豬肉

本港新冠肺炎疫情嚴峻，上水屠房昨日有1名員工初步確診，今日（26日）再新增2宗初步確診個案。食物及衞生局副局長徐德義表明，暫未有科學證據證明進食食物可感染新冠肺炎。不過有到街市買餸的市民表示，憂慮活豬來源有危險，會選擇多買凍肉或從外地入口的豬肉。有豬肉檔檔主表示，擔心屠房現確診個案有機會影響活豬供應，「飯碗嚟，怕會影響無收入」。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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上水屠房昨日有1名員工初步確診，今日（26日）再新增2宗初步確診個案，其中兩人負責從豬欄將豬隻送到屠宰線，不會接觸肉類；另一人是鮮豬買手，工作期間同樣不會接觸生肉。



屠房現確診 肉檔檔主：飯碗嚟怕會影響無收入



上水屠房接出現3宗初步確診個案，於銅鑼灣鵝頸橋街市經營豬肉檔的檔主黃先生表示，擔心屠房現確診個案，有機會影響活豬供應，「飯碗嚟怕會影響無收入」。但他相信，公眾比較憂慮病毒於社區爆發，多於擔心進食豬肉後受感染，估計對豬肉銷情影響不大。

雖然街市近日成為疫情高危地點，黃先生又認為，買餸市民數量未有因此減少，主要因現時政府實行限堂食令，市民「要食就要買」，依然有不少人到街市買餸。

活豬價錢浮動 早已轉買冰鮮豬肉

傍晚到街市買餸的劉小姐表示，由於近期活豬供應不穩定、售價浮動，早已改變習慣，平日主要買冰鮮豬肉為主，因此屠房有確診個案，對她而言亦影響不大。

對於接二連三出現街市確診群組，劉小姐直言「無得驚」，始終超市買餸價格較貴，因此回家後會做足衛生措施，包括噴酒精、盡量避免穿鞋入屋等。



劉小姐提到，由於以往活豬供應不穩定、價錢浮動，平日主要買冰鮮豬肉為主。（曾凱欣攝）

憂活豬來源有危險 市民：不如買雪藏



市民徐先生則指，對於屠房有確診個案感少許擔心，憂慮活豬來源有危險，因此會較多買凍肉，「新鮮懷疑有危險不如買雪藏」。他又稱，會選購從外地入口的豬肉，多於內地或本地豬肉。

另一市民游小姐也指，平日較少買新鮮豬肉，得知屠房有人確診後，將進一步減少購買活豬肉食用，改以海鮮、凍肉或其他肉類代替。她又表示，不太擔心活豬供應量「有咩食咩」。