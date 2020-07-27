新冠肺炎｜患者行蹤更新12家食肆上榜　包括偉記燒烤樂園、羅麥記

本地爆發第三波疫情，連續5日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,634宗。衞生防護中心昨日（26日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增12間食肆，當中屯門區有3間餐廳上榜，包括卓爾廣場「大快活」、V City「羅麥記」及 V City「謝謝儂」，由本地手工啤酒開辦的店舖「門角」亦有患者報稱曾到訪，亦有患者報稱到過現已暫時關閉的元朗偉記燒烤樂園。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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有患者曾到訪V City「羅麥記」。（網上圖片）

衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增12間食肆曾有確診者到訪。屯門區有3間餐廳上榜，包括卓爾廣場「大快活」、V City「羅麥記」及 V City「謝謝儂」。另外，中西區亦有兩間茶餐廳上榜，分別是聯友新樓「佳記餐廳」及同興樓「豪景茶餐廳」。另外，快餐店麥當勞亦再次上榜，是次是位於深水埗富昌商場的分店。

而由本地手工啤酒廠門神經營的酒吧「門角」，亦有患者報稱曾到訪。

除了一般食肆外，亦有患者報稱到訪過燒烤場，據資料顯示，第2410宗個案（33歲女子）曾到訪元朗偉記燒烤樂園。而燒烤埸曾於本月24日在facebook專頁發帖表示，為配合政府防疫措施，已暫停營業至本月28號。

確診消防員曾到挪亞方舟

另外，第2391宗個案（42歲男子）為日前確診的其中一名消防員。行蹤表揭示，他曾到訪青衣南消防局、梅窩消防局、竹篙灣消防局暨救護站，另亦到過位於離島的挪亞方舟。在商場及公共設施方面，有患者亦到過雅都商場 、翠林花園商場、稅務大樓及青衣市場（長發街市）。