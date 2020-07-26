新冠肺炎｜港大微生物專家分析　爆疫或與假期多人室內聚集有關

香港大學微生物學系臨床助理教授薛達在社交網站撰文分析，本月確診個案急增，患者的發病日期大多與端午節及七一兩個公眾假期相隔約一個潛伏期，預料與兩個公眾假期的日子，本港各區室內地方現擠湧人群有關。 他續指，過去數日內發病的患者數目有下跌趨勢，有兩個可能性，其一是另一個爆發高峰前的下降趨勢，又或者是因政府於7月中收緊防疫措施所致，他指出同時間本地個案的即時有效繁殖率錄跌幅，他期望這意味政府的措施收效，但預計短期內仍有小型群組爆發。

（港大公共衛生學院網站covid19.sph.hku.hk截圖）

端午及七一過後兩星期 分別錄兩小波個案增幅

薛達引述香港大學公共衛生學院截至7月26日的統計數據，在社交網站撰文分析疫情走勢。他指比起單看每日個案宗數的增幅，亦可觀察各患者的發病日期及趨勢，因疾病有潛伏期，患者求診時往往有延誤，監察發病日更能反映在社區爆發的疫情發展。

他稱留意到本港近日爆疫主要有兩小波幅增長，分別在7月初以及7月中，距離端午節及七一回歸假期分別約一個潛伏期（14日），他預料公眾假期及相連的周末，令室內多人群聚集，引發大量社區傳播至疫情爆發。

薛達料近日爆疫症與端午節及七一公眾假期有關。（資料圖片／張浩維攝）

新確診患者早於7月中發病 或意味防疫措施收效

薛達續指，雖然確診個案宗數持續攀升，但同時亦觀察到新確診的患者，主要於一星期前、即7月18日之前發病，而過去數日確診的個案當中，亦有逾100宗個案患者，報稱於7月15至18日的發病人數高峰期間開始有病徵。

他認為近日發病的人數下跌有兩個可能性，其一是下降趨勢只是另一個爆發高峰的前夕，另一可能性是，政府於7月中公布進一步收緊的社交距離及防疫措施有效。他同時引述近日的本地個案即時繁殖率有下跌，期望這意味港府的措施收效。

他指現階段則應嚴格與他人保持社交距離，一旦離開家門便應戴口罩，才可達致零個案的效果，若大家都能保持警惕，即使短期內仍可預期會有小型的群組爆發，但相信仍可控制其爆發規模。

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