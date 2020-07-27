新冠肺炎．7.27｜新增145宗確診　再多兩長者不治　一日4人死

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日（27日）凌晨零時，過去24小時新增145宗確診個案，累計增至2,779宗。當中只有3輸入個案，83宗是同其他個案有關，59宗暫時未找到感染源頭，現仍調查中。今日亦有60多宗初步確診個案。 多間院舍出現確診個案，其中屯門康和護老中心黃金分院再多13人確診，累計24人染疫。大埔康和護老中心亦有一人確診。屯門扶康會潔康之家一名嚴重殘疾人士護理員，以及東華三院寶鍾全英安老院一名護士亦中招。今日累計4名染疫長者不治，死亡人數增至22人。 另外，政務司司長張建宗公布，因應目前社區大規模爆發風險非常高，宣布4項收緊防疫措施「辣招」，包括禁止食肆堂食；限聚令由目前4人收緊至2人；至於口罩令亦會擴至指明的所有公眾地方，無論室內外都強制要求戴口罩；而體育館、泳池及遊戲機中心都要關閉。4項措施全部由周三(29日)凌晨零時起生效，至8月4日為止。

【01:50】新增145宗確診個案，衞生防護中心更新確診者住所資料，當中離島區首次有居民確診，報稱居於南丫島索罟灣；此外，因屯門新墟康和護老中心再有多宗確診個案，導致屯門區再成為「重災區」，共有19名患者。多個大型屋苑亦有確診患者，包括青衣盈翠半島、美孚新邨等；亦有一對36歲男女確診者，報稱居於尖沙咀五星級香港瑰麗酒店（Rosewood Hotels）。

衞生署新公布的形式，不再披露已找到源頭的本地個案，與哪名患者有流行病學關連。

新冠肺炎｜新患者住所全覽 居瑰麗酒店男女染疫 美孚新邨再失守

【01:14】本地爆發第三波疫情，連續6日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,779宗。衞生防護中心昨日（27日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增16間食肆，當中包括灣仔「祥興記上海生煎包」、佐敦「澳門咖喱王新鮮腩」及荃灣「牛陣」。

另外，再多4區的麥當勞上榜，分別位於慈雲山中心、 新北河大樓、好望角大廈及元朗洪福商場 。除食肆外，亦有患者分別去過多個商埸，包括信和中心、THE One及黃金電腦商場等。

新冠肺炎｜增16家食肆上榜 有患者曾到灣仔祥興記生煎包荃灣牛陣

7月28日【01:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，相信湖北武漢市官員曾掩飾新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，未有即時對外公佈信息，當時抵達武港時，只見「犯罪現場」已被打亂破壞；又指病毒有人傳人的證據，惟北京當局不斷淡化疫情的嚴重性。

新冠肺炎｜袁國勇BBC訪問：武漢官員曾掩飾疫情 內地淡化嚴重性

醫管局呼籲先核對從藍田普通科門診取得樣本包和樣本瓶條碼。（政府新聞網圖片）

【23:50】衞生防護中心及醫管局今日起在22間普通科門診診所試行派發深喉唾液樣本包。醫管局稱，今早在藍田普通科門診診所派發的樣本包中，部分貼於樣本瓶的條碼，有可能跟樣本包內的個人資料表格的條碼不相同，呼籲從藍田診所取得樣本包的人士，應核對樣本瓶的瓶身及個人資料表格的條碼是否相同；若出現差異，應携同樣本包返回藍田普通科門診診所。

新冠肺炎｜藍田普通科門診派樣本包條碼有異 醫管局呼籲先核對

【23:50】新冠肺炎疫情爆發第三波，涉及多間護老院，衞生防護中心安排部分院友到賽馬會傷健營、樟木頭老人度假中心及亞博作檢疫，而醫護人手則由社署負責安排。樟木頭老人度假中心交由私營護老院作人手招聘，包括護士及護理員等，據了解月薪介乎2.5萬元至6萬元不等。記者佯裝求職者致電查詢，護老院稱料聘請77人，但由於疫情持續，坦言「多多都請」。對方稱衞生署會為護理人員提供約一小時訓練，合格後才獲安排入中心工作。

社署回覆稱，一般會安排外判照顧及護理人員照顧受檢疫的長者，醫院管理局和衞生署亦會分別為有關長者提供醫療上和檢疫上的支援，亦會為他們提供足夠的個人防護裝備。

新冠肺炎｜檢疫中心外判護理人員月薪最高六萬 招聘者：多多都請

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【22:50】食環署表示，接獲衞生防護中心通知，上水屠房新增一宗確診個案及一宗初步確診個案。兩宗個案均為買手，早前因身體不適分別到私家診所求診及接受病毒測試，昨晚及今早接獲通知其分別為初步確診及確診。署方又稱，衞生防護中心今天亦通知，較早前的一宗初步確診個案（為買手）亦轉為確診。屠房至今共有五宗2019冠狀病毒病個案，其中兩宗已確診，其餘三宗為初步確診。

新冠肺炎｜上水屠房增2買手確診及初確診 累計5人染疫

【21:42】醫院管理局公布，除今日較早前伊利沙伯醫院公布的兩名病人外，另有一名瑪麗醫院88歲男病人（個案編號：1487）及一名基督教聯合醫院95歲女病人（個案編號：1901）分別於今日上午及下午離世，當中男病人為港泰護老中心院友。至今共有22名確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜一日4確診長者死 老伯日日港泰隔玻璃門探妻染疫不治

【21:42】漁護署表示，在新型冠狀病毒肺炎疫情的最新情況下，鑑於近日因確診該病或其緊密接觸人士數目上升，而需要將其寵物交予該署以進行檢疫和獸醫學監察的數目大幅增加，故該署需要騰出更多空間應付需要。由明日起啟動新界南動物管理中心作為另一個動物檢疫設施，原本在該中心內的所有動物已被轉送到其他動物管理中心繼續處理，並會暫停接收所有其他動物直至另行通知。

漁護署宣布，由明日（28日）起啟動新界南動物管理中心作為另一個動物檢疫設施，原本在該中心內的所有動物已被轉送到其他動物管理中心繼續處理，並會暫停接收所有其他動物直至另行通知。

新冠肺炎｜患者及緊密接觸者需檢疫寵物大增 漁護署增檢疫中心

【21:12】新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（27日）再錄得145宗確診個案，為上周二（21日）起連續第六日有過百宗個案，總計這六日已有760宗個案，佔總確診人數27.3%，當中四成未有源頭，而其餘有關連的個案涉及多個爆發群組，包括院舍、大型聚會等，亦有多個政府部門人員染疫，包括入境事務處、消防員及警員等。

新冠肺炎｜連續六日確診破百 佔總數27% 四成未找到感染源頭

【21:05】食環署表示，3人因在街市範圍內沒有佩戴口罩，涉違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定被檢控。食環署人員今日進行巡查時，發現2名分別在北河街街市及土瓜灣街市的檔戶，及一名送貨到瑞和街街市的男子，在街市範圍內沒有佩戴口罩，經勸喻無效後，食環署人員遂檢控該3人。今次是食環署，首次控告違口罩令人士。根據相關規例，任何人未有按規定佩戴口罩即屬犯罪，最高可處罰款5千元或被定額罰款2千元。

口罩令｜食環署零的突破 檢控街市2檔員及1送服工人拒戴口罩

老煙民潘先生指口罩令擴大至室外後，將無法在戶外吸煙，因此揚言明日會辭工留家。（王海圖攝）

【20:53】政府再度收緊防疫措施，由周三（29日）凌晨起，不論室外或室內，市民在所有公眾地方必須戴口罩，除罩吸煙不獲豁免。有煙齡約30年的保安直言，措施生效便會辭職，｢12個鐘頭戴住口罩點頂啊，唯有唔撈囉，食飯又有問題！｣他表示，煙民早被政府｢逼到無路可走｣，現時亦難以戒煙，辭工後會盡量留在家中，｢唔返工咪係屋企食煙。｣他又批評政府檢疫措施有漏洞，引致疫情再起，「啲蘇州屎就係由香港老百姓幫政府抹屁股」。

口罩令｜除罩吸煙違法 煙民：逼到無路可走 辭職留家吸煙

【20:50】運輸署宣布，為配合政府進一步收緊社交距離措施，運輸署轄下駕駛考試中心及筆試中心，將會由7月29日起暫停服務。所有原定安排在7月29日及之後的駕駛考試服務，包括路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試將會暫停，直至另行公告。運輸署會在恢復駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

新冠肺炎｜運輸署今年內第三度暫停駕駛考試 周三起路試筆試延期

【20:40】醫療輔助隊表示，今日（27日）上午得悉一名駐守行動翼屯門區的女志願隊員確診，現正配合衞生防護中心進行流行病學調查。涉事女隊員7月14日傍晚，曾到醫療輔助隊元朗訓練中心出席常規訓練，其後並無參與其他訓練或值勤，包括抗疫工作。



醫療輔助隊已關閉確診隊員曾到訪的元朗訓練中心，並進行徹底清潔消毒，該行動翼並無其他隊員出現病徵。

新冠肺炎｜醫療輔助隊員確診 曾到元朗訓練中心 無參與抗疫工作

【20:27】康文署今日（27日）表示，一名於香港大球場上班的女技工初步確診。涉事員工負責大球場的清潔工作，最近一次上班日期為上周五（24日）。署方補充，因應疫情，大球場已於本月15日關閉，故該技工的工作場地，暫不向公眾開放。

新冠肺炎｜香港大球場康文署技工染疫 上周五仍有上班

【19:42】民政總署與東華三院合作，推出「慈雲山檢測計劃」，由檢測承辦商中龍檢驗認證（香港）為居民免費檢測。民政總署將於明日起，會安排黃大仙區的慈雲山慈正邨、慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨居民，安排免費病毒檢測。明日會先到慈正邨其中兩座樓宇派發檢測樣本瓶，並於後日（29日）收回樣本測試。有關「慈雲山檢測計劃」詳情，可聯絡黃大仙民政事務處熱線96170211查詢。

新冠肺炎｜黃大仙區5邨全民免費檢測 慈正邨明起派樽收樣本

陳肇始表示，當局將擴大免費檢測範圍，包括為慈雲山居民安排檢測。（李澤彤攝）

【18:18】機場管理局表示，該局接獲2宗機場員工家人確診報告，包括一名機場保安，以及天仁茗茶機場分店職員。涉事機場保安最後上班日期為7月25日，現已停工等候病毒檢測，機場保安公司已安排與該名職員同更次的其他職員接受病毒檢測。至於天仁茗茶員工，最後上班日期為7月18日，該分店所有職員已被安排接受病毒檢測，分店會暫停營業直至8月10日。

【18:02】教育局宣布，所有學校由7月29日（星期三）起，繼續暫停所有校內活動，直至8月16日（星期日）為止，學校可考慮改以網上形式進行補課，或其他學習活動。



教育局發言人說，鑑於疫情仍然嚴峻，確診數字持續高企，政府已宣布一系列加強衞生防護措施。在學校方面，為保障學生、教職員以及公眾的健康及安全，本局經通盤考慮及諮詢專家意見後，決定延長上述措施直至8月16日。發言人續說，有關安排亦適用於提供非正規課程學校，包括補習學校的面授課程，和其他校內學生活動。

新冠肺炎｜教育局：所有學校周三起暫停校內活動 直至8月16日

【17:53】運輸署表示，因應疫情，現時廣東省對進粵的香港跨境貨車司機，已加強入境管理措施，若跨境貨車司機在港居住的樓宇，過往14天內曾有確診個案，其豁免入境隔離的資格會被暫時取消，直至該樓宇的最後一個確診個案公布後14天為止。

在司機豁免入境隔離的資格暫停期間，內地口岸單位不會為司機進行核酸檢測採樣。涉事司機須待其豁免資格恢復後，才可到口岸接受核酸檢測採樣，並在核酸檢測陰性結果，上傳到相關防疫健康信息碼程式，及完成其他檢疫程序後，才可入境。



運輸署又指，如跨境貨車公司有司機確診，按內地要求，該公司的其他跨境貨車司機，由確診司機確診日起計，14天內不應駕駛跨境貨車進入內地。在確診司機取樣檢測日起，至確診日期間，所有曾與確診司機接觸的其他司機，14天內亦不得駕駛跨境貨車進入廣東省。運輸署呼籲跨境貨車業界，留意兩地政府發放的最新公布，並遵守相關規定。

港跨境貨車司機所住樓宇若有確診 即取消豁免隔離14天禁入廣東

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【17:05】醫院管理局總行政經理何婉霞醫生表示，截至中午12時，仍有100多名病人尚未送院，約200人獲安排轉送2線隔離病房，101人獲安排入住鯉魚門公園度假村的隔離中心。何表示，希望公眾體諒，病房調動未能即時追上。當局亦一直研究增加社區隔離設施，惟有些地方本身設計不是醫療用途，需要研究改裝，如有決定會通知公眾。

何又重申，要確診者等入院情況「真係唔理想」，醫管局會盡量調動病床，接收病人。她建議等候入院的確診者，在家時保持戴口罩及常洗手，盡量與家人使用不同，洗手間，食飯要與家人分開。

【16:58】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，紅十字會再接一名確診病人通知，事主曾於7月22日到西九龍捐血中心捐血，當時同事已有保護裝備。而患者捐出的血液分了2包，其中一包血小板已輸血予聯合醫院一名病人，而該病人已接受病毒檢測結果為陰性。至於另一包未用的血液會回收，她強調，根據外國經驗，經輸血感染的機會仍低。

同時屯門醫院一名抽血員，7月24為確診者抽血時，右手拇指一度被針拮傷，病毒檢測結果為陰性。院方與衞生防護中心商量後，認為該名抽血員需檢疫。

另外，多間醫院有醫護或病人染疫。沙田威爾斯親王醫院一名內科病房護士初步確診，患者於7月19日最後上班，而患者亦有家人確診，相信不屬院內感染。而沙田醫院一名精神科社康護士亦初步確診，最後於7月24日上班，該護士有家人確診，工作期間未有接觸過家居隔離人士。而聖母醫院一名物理治療門診病人昨日確診，該病人7月21日到醫院接受1小時物理治療，期間有戴口罩。今日下午物理治療部已暫停服務清潔，有40病人受影響，複診要改期。

新冠肺炎｜威院、沙田醫院護士中招 屯院職員為患者抽血誤刺手指

張竹君指，本港新增145宗確診，多達142宗為本地感染個案。（李澤彤攝）

【16:50】張竹君表示，多間院舍出現確診個案，其中屯門康和護老中心黃金分院再多13人確診，累計24人染疫。大埔康和護老中心亦有一人確診。屯門扶康會潔康之家一名嚴重殘疾人士護理員，以及東華三院寶鍾全英安老院一名護士亦中招。

新冠肺炎｜增145宗確診再創單日新高 「船P群組」多一人染疫

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，過去24小時新增145宗確診個案，83宗是同其他個案有關，3宗為輸入個案，59宗暫時未有關聯，現仍調查中。

張竹君指，目前確診個案不斷上升，涉及各行各業、不同工作地點、亦有食肆工作人員爆發。當局未必可以第一時間知道個案，希望僱主如有員工不適，可以第一時間切斷傳播鏈，當僱主知道員工初步確診後，第一時間清洗涉事員工有機會接觸的地方，並於可行情況下停服務，安排其他員工居家工作。至於其他員工會否列為密切接觸者，需視乎實際情況，如曾與確診者近距離工作、長期一起在近距離工作，或一同用膳等，就屬密切接觸者。她又促僱主幫忙提供僱員名單、電話及地址資料，方便更快派送檢疫或派樣本樽。

新冠肺炎｜確診個案遍各行業 張竹君：僱主可收集資料助追查

新冠肺炎｜限聚令縮至2人 一家人出街會違法？ 禁堂食點豁免？

【16:00】張建宗被問到限聚令再收緊，為何不直接推出禁足令。張表示，禁足令或居家令形同宵禁，香港必須小心處理，特別是不少港人平日不會煮飯，「不能貿然講，落實難度亦高」。

張續說，行政長官早前已交代，中央高度關心香港，如有需要中央會全友支援，港府已請求內地加強病毒檢測量，中央亦會協助於亞博館改建方艙醫院，相關專家會負責硬件工作，不涉醫療人員，料提供2000個床位。張形容「香港有咩要求，國家一定會盡力協助香港」。

新冠肺炎｜林鄭月娥找國家協助亞博館建方艙醫院 將提供2000床位

【15:48】政府針對部分人士豁免檢疫安排，被質疑為今波疫情主因。張建宗被問到會否向死者及專家致歉，張表示，豁免檢疫安排並新事物，本港食物等物資靠外地進口，所以要讓有需要活動繼續進行，以免影響食物供應。他強調，港府尊重專家意見，但有海員「半年都埋唔到岸」，有船東向港府求助，基於人道理由，加上香港是航運中心，所以有相關措施。

張建宗續指，疫情會逆轉，港府措施不會一成不變，現時已有新措施。惟張未有回應會否道歉。運輸及房屋局局長陳帆補充，希望公眾理解豁免海員檢疫安排，因全球貨運供應緊張，香港超過9成貨物經水路運送，如洗手液、紙巾及糧油等，為確保市民健康不受影響，並在公共衛生是前題下，水路運輪需要確保正常運作

新冠肺炎｜兩度被問豁免船員檢疫引至大爆發 張建宗拒致歉

張建宗表示，社區大規模爆發風險非常高，需收緊防疫措施。（李澤彤攝）

【15:30】食物及衞生局常任秘書長陳松青表示，新措施已將指明公眾地方納入口罩令範圍，條例只會向未滿2歲人士，或有合理辯解情況提供豁免，如飲食、服藥，身體精神殘疾，或為避免身體受到傷害等。

被問到會否向做運動或吸煙人士提供豁免，陳松青強調，戴口罩是保護他人及個人的措施，除飲食或服藥等原因，一律不獲轄免。他表明，吸煙不會獲得豁免，建議吸煙者考慮戒煙。他又指，口罩令罰則會維持，違者可被定額罰款2000元，或最高罰款5000元。

口罩令｜周三室外必須佩戴 運動吸煙不豁免 政府籲煙民趁機戒煙

【15:18】食物及衞生局局長陳肇始表示，短時期出現多宗源頭不明個案，已動用防疫打疫基金對特定群組做大規模檢測，有不斷擴大檢測範圍。今次將第三次針對社區，加強對高風險社區推免費檢測，未來一星期擴展至1.4萬名小巴司機、約300間街市的街市租戶、特殊學校宿舍部人員等。而民政處會同東華三院合作，為慈雲山居民做檢測。她強調，如疫情嚴峻，不排除向私營檢測中心買私營服務。

新冠肺炎｜政府為慈雲山全民檢測 首批先驗疫廈涉1.3萬戶居民

【15:05】政務司司長張建宗率領多名官員，召開抗疫記者會。張建宗表示，過去一周，確診個案急升，已連續5日確診個案破百，不少源頭不明個案及在各行出現，由於確診者會僭伏期傳播，難以短期消隱性傳播，社區大規模爆發風險非常高。

張建宗宣布4項收緊防疫措施「辣招」，包括禁止食肆堂食；限聚令由目前4人收緊至2人；至於口罩令亦會擴至指明的所有公眾地方，無論室內外都強制要求戴口罩；而體育館、泳池及遊戲機中心都要關閉。4項措施全部由周三(29日)凌晨零時起生效，至8月4日為止。

新冠肺炎｜限聚令縮至2人 一家人出街會違法？ 禁堂食點豁免？

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【14:23】據了解，沙田醫院一名精神科外展男護士初步確診，其任職安老院的妻子早前已確診。

【12:55】消息指，今日新增超過100宗確診個案。

【12:54】醫管局公布，再增一名92歲新型肺炎確診男患者離世，累計20死，男病人是第1306宗個案，住在慈正邨正遠樓。

新冠肺炎｜慈樂邨慈正邨兩患者離世 累計20死 慈雲山共10人病歿

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【12:45】消息指，行會特別會議決定周三起食肆全日禁止堂食，以及規定室外戴口罩

【09:40】伊利沙伯醫院發言人公布，一名76歲女病人（個案編號：2107）於昨晚（7月26日）離世；病人有長期病患，她於七月二十一日因咳嗽、腹痛入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至昨日晚上11時23分離世。女患者住黃大仙區慈樂邨樂旺樓，醫管局於昨日（26日）公布，病人情況轉為危殆。

↓↓周日市民湧橋咀島小沙灘及石灘玩樂↓↓

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【08:00】截至周一（27日）上午8時，全國確診病例86,971宗，累計死亡人數4,659人，疑似病例3宗，治癒病例80,890宗，累計境外輸入2,045宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【03:30】羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部表示，接獲本港衞生防護中心通報，一名香港貨車司機周日（26日）確診，他曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園社區的物業內逗留。

【新冠肺炎】本港確診貨車司機曾逗留深圳小區 居民獲安排檢測

【01:28】第三波疫情持續爆發。衞生防護中心周日（26日）公布新增128宗確診個案，根據中心更新的確診者住所資料，新增個案涉及的住宅大廈遍布全港17區，僅餘離島區未有新增個案。其中，至少14名新增確診者居於屯門區，另有至少13人的住所位於觀塘區，其中一名居於牛頭角安泰大樓的66歲女病人、啟業邨啟盛樓23歲男病人及樂華南邨安華樓71歲女病人等個案，感染源頭未明。

部分著名樓盤亦出現確診個案，包括居於大圍名城名城3期3座的55歲男病人、世界花園龍柏閣的67歲女病人，感染源頭未明；元朗峻巒（Park Yoho）1B期7B座一名39歲男病人，則與早前確診個案有關聯。

新冠肺炎｜僅離島區無新增患者 屯門、觀塘重災 名城、峻巒上榜

有患者曾到訪V City「羅麥記」。（網上圖片）

【01:09】本地爆發第三波疫情，連續5日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,634宗。衞生防護中心昨日（26日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增12間食肆，當中屯門區有3間餐廳上榜，包括卓爾廣場「大快活」、V City「羅麥記」及 V City「謝謝儂」，由本地手工啤酒開辦的店舖「門角」亦有患者報稱曾到訪，亦有患者報稱到過現已暫時關閉的元朗偉記燒烤樂園。

新冠肺炎｜患者行蹤更新12家食肆上榜 包括偉記燒烤樂園、羅麥記

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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【00:25】確診患者未入院情況惡化，衞生署周日近午夜更新的資料顯示，上周六（25日）及之前報告已確診（即24日及之前）的患者中，仍有80人待入院，當中於22日報告的第2065號患者、居於厚德邨德志樓26歲男子，資料顯示仍然待入院。

連同周日報告的128名（25日確診）患者及周日新增初步確診的約100患者，即合共或多達300人待入院。

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新冠肺炎｜逾百確診患者仍未送院 醫管局：不理想 籲勿衝急症

新冠肺炎｜上水屠房三人中招 惹食豬肉感染憂慮 徐德義：没實證

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新冠肺炎｜機電署總部外判清潔工確診 周二仍在上班

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新冠肺炎｜港大微生物專家分析 爆疫或與假期多人室內聚集有關