新冠肺炎｜僅離島區無新增患者　屯門、觀塘重災　名城、峻巒上榜

第三波疫情持續爆發。衞生防護中心周日（26日）公布新增128宗確診個案，根據中心更新的確診者住所資料，新增個案涉及的住宅大廈遍布全港17區，僅餘離島區未有新增個案。其中，至少14名新增確診者居於屯門區，另有至少13人的住所位於觀塘區，其中一名居於牛頭角安泰大樓的66歲女病人、啟業邨啟盛樓23歲男病人及樂華南邨安華樓71歲女病人等個案，感染源頭未明。 部分著名樓盤亦出現確診個案，包括居於大圍名城名城3期3座的55歲男病人、世界花園龍柏閣的67歲女病人，感染源頭未明；元朗峻巒（Park Yoho）1B期7B座一名39歲男病人，則與早前確診個案有關聯。

2020年7月25日，康和護老中心職員工作時都身穿保護衣。（梁鵬威攝）

衞生防護中心公布周日（26日）新增128宗確診個案，本地感染個案佔103宗，其中68宗與其他確診個案有關連，35宗感染源頭未明；本港累計確診個案增至共2,634宗。

衛生防護中心昨晚更新確診個案居住過的住宅大廈名單，據《香港01》統計，新增患者住所遍布全港17個區份，只有離島區未有新增個案。至少14名新增確診者的住所位於屯門區，繼續成為「重災區」，其中屯門新墟康和護老中心再多2名工作人員及6名院友確診；兆禧苑樂禧閣一名32歲女病人感染源頭未明。

7月26日，其中一個新增個案居於大圍名城名城3期3座，涉及的一名55歲男病人感染源頭未明。（資料圖片）

觀塘區方面，牛頭角安泰大樓的66歲女病人、啟業邨啟盛樓23歲男病人、樂華南邨安華樓71歲女病人及油麗邨秀麗樓28歲男病人，上述4人的感染源頭未明。業運工業大廈一名33歲男子確診，他與早前患者編號2376有流行病學關連。

黃大仙區方面，至少有11名新增患者來自該區，其中居於銀鳳街41號的26歲男病人、宏景花園3座的66歲男病人、鳳德邨黛鳳樓的49歲男病人、牛池灣彩輝邨彩葉樓的71歲女病人，感染源頭未明。

患者編號2530、2570、2606、2619均居於「重災區」慈雲山，包括慈民邨、慈愛苑及慈正邨，其中2570患者為一名47歲女病人，居於慈愛苑愛富閣，感染源頭未明。

沙田區方面，至少有10名新增患者來自該區，當中包括大圍著名豪宅樓盤世界花園、名城及恆峰花園。其中，居於大圍名城名城3期3座的55歲男病人、世界花園龍柏閣的67歲女病人、恆峰花園3座55歲男病人，感染源頭未明。另外，同樣居於大圍的美田邨美滿樓47歲女病人、馬鞍山錦泰苑錦晶閣36歲女病人，感染源頭同樣未明。

元朗區峻巒（Park Yoho）1B期7B座新增一名39歲男病人，與早前確診個案有關聯。（資料圖片）

元朗區峻巒（Park Yoho）1B期7B座新增一名39歲男病人，則與早前確診個案編號2313、2342有流行病學關聯。同區屏山坑頭村一名65歲男病人、壆圍村一名26歲男病人，感染源頭未明；天水圍天耀邨耀澤樓一名45歲女病人，則與編號2286患者有流行病學關連。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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