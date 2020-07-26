新冠肺炎｜政府：豁免檢疫確保必需品輸港　全面停止不符公眾利益

政府今日（26日）宣布，由本周三（29日）起，所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船，其船員換班安排將會暫停；機組人員的檢疫安排亦會收緊。政府發言人承認，貨船船員豁免檢疫安排的實際運作上，確在個別個案中有船員因航班及船期未能銜接而需留港過夜。考慮到有航班和船隻已就停靠本港作出安排，因此有關暫停豁免及收緊的安排將於7月29日起開始生效。 另外，當局指約1萬名跨境貨車司機、貨機和客機的機組人員和在香港裝卸貨物的貨輪上的船員，均屬「必要運作」類別。當局強調，相關豁免對確保貨物和生活必需品從不間斷地輸港，以及維持經濟活動而言屬必要，又指：「全面停止豁免強制檢疫安排並不符合公眾利益。」

食物及衞生局副局長徐德義稱，香港不少物資需從外地入口，為維持必須供應民生物資，需要考慮豁免，不同政策局均是從民生角度考慮安排。（張浩維攝）

多名抗疫專家本月初已指出，港府豁免部份人士檢疫的做法，或是防疫漏洞，並指相關人士極有可能是今次第三波疫情爆發的源頭。不過，政府早前指豁免做法有必要，並指相關評論存在「誤解」。

政府發言人今日晚上發稿解釋，指約1萬名跨境貨車司機、貨機和客機的機組人員和在香港裝卸貨物的貨輪上的船員，均屬「必要運作」類別，於早前《預防及控制疾病條例》599C章及599E章規例生效時已獲豁免；相關豁免對確保貨物和生活必需品從不間斷地輸港，以及維持經濟活動而言，實屬必要。

政府：個別船員因航班及船期未能銜接而需留港過夜

當局指，豁免檢疫安排於6月擴大至沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，但須符合非常嚴格的規定，包括船員乘飛機來港後須立即登船，或離船登岸後須立即登機離港，不需在港停留。然而，當局承認在實際運作上，確在個別個案中有船員因航班及船期未能銜接而需留港過夜。

政府發言人續稱，以上的豁免安排在過去數月行之有效，照顧了香港在對抗疫情爆發時的需要。發言人續指，鑑於最近與機組人員和船員有關的確診個案數字有所增加，相關暫停豁免及收緊的安排已於今日公布，考慮到有航班和船隻已就停靠本港作出安排，有關暫停豁免及收緊的安排將於7月29日起開始生效，「全面停止豁免強制檢疫安排並不符合公眾利益。」

不過，政府始終未再解釋，今次暫停海員輪換，是否終發現需堵塞防疫漏洞，亦未有承認是否認同今次爆發源頭是否來自豁免人士。

至於是否也要對經兩個陸路口岸入境的人士，實施經收緊後適用於機組人員和船員的病毒檢測安排，政府發言人指出，任何管制措施均需考慮流行病學證據。在第599C章規例下，超過20萬名從內地、澳門和台灣入境的人士已獲發檢疫令，但當中沒有出現任何確診個案；而在第599E章規例下，約有13萬名來自其他國家的入境人士被安排接受檢疫，當中出現728宗確診個案。發言人指，考慮到當前檢測能力有限，對不同類別人士採取不同措施屬合理。