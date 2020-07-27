新冠肺炎｜院舍現爆發潮　許樹昌：職員不應兼顧太多間安老院工作

本港疫情大爆發，醫管局今（27日）起，於指定的22間普通科門診診所免費派發深喉唾液樣本瓶，暫試行4星期。許樹昌認為，此是好措施，可協助找出社區輕微或無病徵個案，以便及早隔離。 他又指，5月中允許安老院舍有限度探訪後，或由探訪家人或職員將病毒帶進院舍，現時病毒已在社區滲透，期望港府盡快安排院舍職員及院友檢測，院舍職員則需盡量避免前往高危地方，同時不應兼顧太多間安老院工作，免增傳播風險。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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他又提到，當局現時只向有兩個或以上來歷不明個案的爆發大廈住戶派樽，不符資格人士或有輕微症狀者現時亦有檢測機會，「擔心的人亦可以留樣本。」



被問到新冠肺炎症狀如何與傷風感冒區分，他則指「唔會分到」，因為帶病毒者可以全無病徵，在大流行環境下，如有懷疑者，「保障啲就驗一驗。」

堂食仍有風險「一路傾一路食，仍有機會噴飛沫」

至於防疫禁令方面，他認為堂食仍有風險，即使限制至一桌四人，「但一路傾一路食，仍有機會噴飛沫」，許樹昌指，倘每日新增個案持續高企達3位數，並有上升趨勢，則宜全面禁堂食，只做外賣，但他認為今個月曾分3次漸進式收緊措施，「依家都睇到有啲效果，否則就已經幾何級上升。」他又認為，暫時無必要實行戶外限制，因公務員居家工作，亦有私人企業跟隨，市面聚集人流減少，實無需立例規定戶外戴口罩，他又指，天氣炎熱，戶外工作人士難以佩戴。

被問到有否需要尋求內地對本港醫療體系協助，他則指，本港非缺人手，而是缺乏檢測能力及病床，內地或可在測試方面施予協助，或在亞博館檢疫設施購床或物資。

政府周三起暫停所有客船和非裝卸貨船的船員換班，許樹昌認為，措施能夠減低社區散播病毒風險，但如果船員乘飛機抵港等候船隻到港換班，中間有一兩天留在香港，則或有傳播風險。