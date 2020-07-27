新冠肺炎｜屯門富臨茶客凌晨4時輪候檢測　院舍廚師望取證明復工

本港爆發第三波疫情，不少確診者是屯門居民或曾在該區出沒，涉及屯門康和護老中心群組、屯門富臨酒家群組等。市民今日（27日）起可到22間普通科門診診所，於指定時段內免費領取或交回樣本瓶，接受病毒檢測。 記者今早到屯門湖康診所視察，職員7時半起派樣本瓶，但有市民凌晨近4時起已開始排隊，皆因曾到屯門中央廣場富臨酒家飲茶，該處爆出感染群組，擔心夫婦倆不幸染疫累及他人。另有任職院舍廚師的市民因居住大廈有人確診，被要求停工14日，面對手停口停影響收入，希望透過檢測獲得健康證明復工。

記者今早7時到屯門湖康診所外視察，現場已有近百人排隊。（勞敏儀攝）

衞生署衞生防護中心擴展「加強化驗室監察計劃」，為有風險人士提供病毒檢測服務，並延伸至自覺有較高感染風險及輕微不適的市民。記者今早7時到屯門湖康診所外視察，現場已有近百人排隊，期間曾下一陣大雨，部分市民沒有帶備雨傘，只能冒雨繼續等候。職員在上午7時25分派籌，有約20名市民未獲籌號而感失望，7時45分所有有籌號的市民已順利取樽離開。

診所外有貼告示要求排隊人士配戴口罩及保持社交距離，以及通知樣本收集包派發時間。（勞敏儀攝）

排頭位的麥先生下大雨時，只能用凳仔擋雨。（勞敏儀攝）

屯門富臨茶客凌晨3時45分​排隊等檢測求安心

排頭位、64歲麥先生在凌晨3時45分已到診所外排隊，僅帶備一張凳仔，下雨時只能用凳仔遮擋。他說，早前出現屯門中央廣場富臨酒家群組，事發在7月11日，但他與太太在一星期後曾到該處飲茶，擔心會從該處感染，「自己中就算啦，唔想惹埋其他人，累到人個心都唔好啦」。他說，自費檢測「好貴」，也不知去哪裡可以做，加上做物業維修工作，故希望接受醫管局免費檢測，「求個安心、買個保險」。

老人院廚師因住疫廈停工 急求健康證明復工

近日有多個老人院「中招」，在何文田一老人院任廚師、已70歲的林先生與在便利店工作的孫兒，凌晨五時半也到場排隊，同樣沒有帶雨傘的他，排隊期間只能叫孫兒買傘，自己繼續淋雨。他直言，在高危地方工作，檢測並非因擔心染疫，「永遠唔知幾時身邊有帶菌者，驚得幾多？防不勝防，只可以做好清潔，避免交叉感染」，主因是居住的大廈上周四有人確診，當日上班一小時後，已即被要求收工離開。

在何文田一老人院任廚師、已70歲的林先生與在便利店工作的孫兒在凌晨五時半也到場排隊。（勞敏儀攝）

高先生因居住大廈有人確診，被公司要求停工14日，希望有健康證明復工。（勞敏儀攝）

「攞到健康證明先可以返工，否則要休14日」

林先生說，「要攞到健康證明先可以返工，否則要休14日」，目前家中有3人因此而停工，「唔返工就無錢」，今年四月也因大廈有外地返港人士確診而停工14日。他無奈說「去過好多要畀錢地方都無位（檢測），250至2,500蚊不等，加上沒有病徵，好多診所拒絕檢測」。



有市民上午6時半到 卻空手而回嘆失望

任職飲食業文員的高先生上周五因居住大廈有人確診，被公司要求停工14日，同樣希望接受免費病毒檢測後，取健康證明復工，故上午6時半已到場，直言多人排隊也是意料之內。他坦言，面對區內及行內有不少確診個案，「驚都無用，唯有見招拆招」。

職員向市民派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引。（勞敏儀攝）

同樣任職飲食業的朱小姐在上午7時才到場，無緣取樽檢測，慨嘆「最近屯門區疫情太恐怖，驚自己瀨嘢」，加上在疫區附近工作，早前公司安排所有員工檢測，但自己忘記交樣本瓶而錯失測試，為求安心也希望接受檢測，故明早會提早至6時半到場，若仍空手而回只能放棄。

今日起早上7時半至8時半，在22間指定診所會有職員向市民派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等，每日派發110包，市民須在3個工作天內採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需資料，妥善包裹後把它們交回診所。有關安排暫定試行四星期，檢測屬自願性質，過程不涉及醫生診治服務。