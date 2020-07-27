新冠肺炎｜梁子超：若需禁午市堂食　須配合減少上班人流

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，政府7月內多次收緊防疫措施，望控制本地個案爆發，有傳媒引述消息報道，行政會議或在今日（27日）討論防疫措施「加辣」，包括進一步禁止午市堂食、強制市民戶外戴口罩、限制街市及超市人流等。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超受訪時指，若需禁止午市堂食，須配合更多僱員可獲在家工作，減少上班人流，否則有可能會出現混亂，例如有人需排隊買外賣，間接增加人的聚集，有機會令傳播加劇。他又認為強制戶外戴口罩可給予大家一個訊息，有人聚集就有風險，但最重要的是市民應盡量留家，才有效切斷家庭以外的傳播。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

《經濟日報》引述消息指，行政會議或在今日討論防疫措施「加辣」，包括進一步禁止午市堂食、強制市民戶外戴口罩，以及限制街市及超市人流。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受《千禧年代》訪問時稱，認同政府有需要收緊部份措施，以減少不同群組如老人院舍的爆發，但停午市堂食前，需首先確保可減少上班人流，因一旦停止堂食，有餐廳或直接關門，變相令打工仔的外賣供應減少，會出現混亂如有人需排隊等情況，故他認為政府需與商界商討，先令更多僱員可在家工作。

而戶外強制戴口罩可給予市民清晰訊息，戶外即使空氣較流通，但只要有人流聚集就有風險，不過梁子超強調，疫情本身非戴口罩可解決，因今次爆發是在逾9成港人有戴口罩的情況下出現，病毒似乎已出現變異，傳播力有所提升，市民外出戴口罩之餘，更重要的是應盡量留家，才可有效集中處理家庭群組以外的傳播。至於濕街市設人流限制一項，梁子超認同控制人流更進入處所前量體溫更重，有助減低感染風險。

慈正邨居民將做檢測 梁子超：大規模檢測或有滯後

另外，政務司司長張建宗昨日(26日)在網表示，政府將在慈雲山慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶安排免費病毒檢測，梁子超指為某條爆疫的邨或大廈做檢測是可以考慮，但他指出大型檢測一般會有滯後，需時3至6日才有檢測結果，屆時或已過患者的傳染期高峰，亦有可能有患者在結果呈陰性後才發病，故這類檢測必須優先於爆疫嚴重的地方進行，無病徵的患者則應待本港有多餘的測試能力才進行。