新冠肺炎｜街市檔販嘆食肆入貨減影響大　主婦倡街市引八達通買餸

撰文：陳淑霞
最後更新日期：
本港疫情大爆發，涉街市的確診個案持續增加，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲主婦減少外出買餸次數，油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝今（27日）於港台節目《千禧年代》表示，對零售生意打擊有限，惟不少舊街市檔販承包「大手買賣」，向餐廳及酒樓供貨，隨著市況低迷及晚市禁堂食，則影響甚大。
有家庭主婦則憂慮，雙手觸碰紙幣有傳播風險，建議檔販可引入八達通付款；亦有主婦分享自保方法，買餸時會以酒精搓手液清潔雙手，亦會消毒膠袋手柄，返家後則會清潔鞋底及洗澡。
有報道指，港府或「加辣」，限制超市及街市進入人數。（資料圖片/曾凱欣攝）
據報港府擬再將防疫措施「加辣」，包括限制街市及超級市場人數，以及禁午市堂食。陳袁輝認為，對街市影響有限，「油麻地街市細，人流不嬲不多」，即使禁午市堂食，亦未必有市民湧往街市，因不少市民傾向前往超市買餸。
聽眾陳女士經常前往街市買餸，她建議檔販可引入八達通付款，免雙手觸碰紙幣，「啲錢摸來摸去好污糟，同危險」，她又認為人人均擁有八達通，包括長者，認為做法值得考慮。李太則分享街市買餸自保方法，她指，會選擇相熟檔攤，於每個檔攤購物後均會使用酒精搓手液消毒，亦會以酒精紙抹膠袋手抽位置，回家後則會立即清潔鞋底及洗澡。
▼第三波疫情 第二輪新措施▼
+22
+21
+20