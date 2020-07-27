新冠肺炎｜街市檔販嘆食肆入貨減影響大　主婦倡街市引八達通買餸

本港疫情大爆發，涉街市的確診個案持續增加，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲主婦減少外出買餸次數，油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝今（27日）於港台節目《千禧年代》表示，對零售生意打擊有限，惟不少舊街市檔販承包「大手買賣」，向餐廳及酒樓供貨，隨著市況低迷及晚市禁堂食，則影響甚大。

有家庭主婦則憂慮，雙手觸碰紙幣有傳播風險，建議檔販可引入八達通付款；亦有主婦分享自保方法，買餸時會以酒精搓手液清潔雙手，亦會消毒膠袋手柄，返家後則會清潔鞋底及洗澡。