港大校委會明決定戴耀廷去留　學生會促勿推翻教委會保留教席建議

社會新聞
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佔中三子之一的港大法律學院副教授戴耀廷去年被判16個月，據了解，港大教務委員會認為戴影響大學聲譽，構成行為不當（misconduct）的指控成立，但並不構成解僱理由，港大校委會明日（28日）開會議決定其去留。

港大學生會今日（27日）向教務處處長遞信，認為教委會作為港大於學術範疇擁有最高權力的架構，校委會不應推翻建議，否則重演2015年副校任命風波，定必會全面衝擊港大院校自主，學生會會視乎明日最終決定再作出下一步行動。

港大學生會向教務處遞信，促校委會保留戴耀廷教席。（盧翊銘攝）

港大學生會今日發公開信，由教務處長代收，信件指出，戴耀廷授過去為民主進程付出竭力爭取真普選，學生會絕不認為戴副教授因追求民主制度而被吿是一種行為不當，亦不認為其行為會影響作為港大教師身份的教學質素。

信件又提到，根據大學條例第12(9)條，「除非經過充分調查事實並收到教務委員會調查結果的建議後，教委會認為有充分理據終止教師的任期，否則校委會不應終止任何老師的任期。」而教委會經調查後而作出不會終止任期建議，校委會不應挑戰，期望最終會作出誠信、客觀及公正的決定。

港大學生會會長葉芷琳表示，校委會不應推翻教委會建議。（盧翊銘攝）

倘解僱戴會考慮進一步行動

港大學生會會長葉芷琳表示，如校委會明天推翻教委會建議，勢令外界質疑涉及政治考慮，學生會會發聯署聲明，冀引起社會及學界關注，再視乎情況考慮下一步行動。

葉又質疑，校委會並非首次因政治考慮作出干預，2015年港大副校任命風波中，由特首委任的校委會主席李國章為首，拒絕了陳文敏的任命，認為是開了政治干預的先例，過往未曾聽聞有校委會決議成功上訴。

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