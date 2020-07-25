佔中案｜發起人戴耀廷教席去留　港大校委會下周二最終審議表決

港大法律學院副教授戴耀廷因佔中案，去年被判囚16個月，其後獲准保釋等候上訴。港大啟動程序處理戴耀廷教席問題，據了解，教務委員會最終認為戴涉及的佔中案影響大學聲譽，構成行為不當（misconduct）的指控成立，但並不構成解僱理由，港大校委會下周二將召開會議討論及作出最終決定。

行為不當成立 惟不構成解僱理由

港大法律學院副教授戴耀廷去年4月被判串謀作出公眾妨擾罪、煽惑他人作出公眾妨擾罪罪成，判囚16個月，其後獲准保釋候審。該案排期受疫情影響，延後至明年3月2日審理。

港大去年6月就此成立「探討充分解僱理由委員會」（Committee of Enquiry into Possible Good Cause），調查港大法律學院副教授戴耀廷的終身教席去留問題。據悉，委員會經過逾半年的討論，亦曾傳召戴耀廷陳詞，曾提出兩項指控，包括是否有「好的因由」 （Good Cause）解僱戴耀廷；和戴耀廷在佔中案的行為令大學聲譽受損，涉及行為不當（misconduct），最終委員會駁回第一個指控，並將報告呈交予教務委員會審理。

消息指，教務委員會在5月及本月初曾開會，最終認為戴涉行為不當（misconduct）的指控成立，但不構成一個好的解僱理由。

港大法律學院副教授戴耀廷的教席去留問題，最終會交由校委會決定。（資料圖片 / 余俊亮攝）

戴耀廷回覆：保密規定、不便評論

校委會在下周二召開會議討論及表決戴的教席去留，除審視整個調查程序，亦會參考戴耀廷的書面申辯。而作為港大最高權力機構，校委會有權推翻教委會的決定。

《香港01》以短訊向戴耀廷查詢，戴稱「因有保密規定，不便評論。」港大回覆指，港大處理大學成員人事事宜，一向有嚴謹公正的既定內部程序。由於過程涉及機密個人資料，並要確保程序的完整公正，大學不會就有關事宜作任何評論。

據知，根據以往校內教師紀律聆訊的案例，一般被裁定涉及「行為不當」的教員，只會獲發譴責信，或者未能夠升職，而由於未符合「好的因由」，故不會作出解僱。

根據《香港大學條例》第12條(9)，「校委會不得終止任何教師的聘任，但如該委員會在對有關事實妥為作出調查，及在接獲教委員會就該項調查結果所提供的意見後，認為有好的因由終止聘任，則不在此限。」