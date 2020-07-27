陳志全私人檢控郭偉强｜郭到庭遭指罵　律政司考慮介入案件

工聯會議員郭偉强早前在立法會內務委員會中，涉突然走向人民力量陳志全，並拖行對方。陳志全向郭偉强提出私人檢控，控告他普通襲擊罪，法庭受理案件，郭偉强今（27日）到西九龍裁判法院應訊時，遭人在庭外舉中指指罵。代表郭的律師在庭上透露，律政司有意介入事件，裁判官把案件押後至9月14日再提訊。

工聯會成員鄧家彪、陸頌雄、黃國健今均有到庭聲援郭偉强，惟進入法院大樓前遭到部分到庭旁聽的人士指罵，有人更走在郭前舉中指。被襲的陳志全今亦有到庭，直指警方不作為，事件猶如「立法會721」。

律政司考慮介入

辯方指，律政司上周五聯絡他們，表示正考慮是否要介入案件，而且選舉臨近，不希望事件變成政治抄作，又稱郭到庭時也遇到「若干騷擾」，望法庭可押後案件至選舉後，即9月14日。

控方不反對押後，並透露早於6月26日律政司已要求索取本案文件，而控方於7月3日已將文件提供予律政司。裁判官終批准案件押後至9月14日。

陳志全認為律政司介入機會低

陳志全在聆訊後表示，他指律政司早於一個月前已向他們索取文件，但仍未表示會介入，認為律政司介入案件的機會低。他又形容事件為「政治不檢控」，事件發生至今近3個月，律政司仍沒提控。他勸郭面對案件，承認罪責，直言「犯法就係犯法」。

郭偉強則在聆訊後表示，見義勇為是他堅守的信念，又指他眼見議會受到干預，且有人無理衝擊保安，表示自己只是挺身而出，他稱會繼續「敢作敢為」，守護香港核心價值。

案件編號：ESS12249/2020