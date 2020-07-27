新冠肺炎｜周三起全面禁堂食　粥店老闆：生意難做　可能提早退休

因應本港新冠肺炎疫情嚴重，行政會議今日（27日）召開特別會議，因應疫情將限聚令由4人收緊至2人，食肆全日需禁止堂食、只准外賣，而強制戴口罩的措施，則由室內公眾地方擴至所有公眾地方，即室內外均須戴口罩。 有粥店老闆表示疫情底下生意已經難做，全日禁堂食後可能要提早退休；有食客認為雖然不方便但都有需要；對於強制室外戴口罩，有市民認為市民本應自律戴口罩，但因為市民不自律的關係，所以都覺得新措施都有必要推行。 然而，對於全日禁堂食，有食客擔心只是將用膳地方改變，變相增加其他地方病毒傳播機會。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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因應本港新冠肺炎疫情嚴重，政府今日（27日）宣布將全日禁止食肆堂食只准外賣，以及強制市民室內及室外公眾地方戴口罩，限聚令亦由4人收緊至2人，措施將於星期三（30日）實施。

荃灣新記粥粉麵飯的老闆吳先生指全日禁堂食可能要退休（馬煒傑攝）

禁堂食將拉閘 可能退休

對於生意本身已因疫情變得慘淡的飲食業而言，全日禁堂食絕對是雪上加霜。荃灣的新記粥粉麵飯老闆吳先生對新措施表示無奈，「政府要推行禁止堂食，都無辦法」；他指，由於只做粥麵生意，本身已經較少人買外賣，因為外賣器皿難以保暖，若然全日禁止堂食，更可以直接「拉閘唔做」。他又指本身生意都已跌至三分之二，亦只剛剛好夠交租，推行全日禁堂食後可能要提早退休。

荃灣千味手工餃子的經理表示，生意已因疫情跌了近八成，但如政府要推行禁止堂食亦沒有辦法，「政府叫到冇得唔做」，只好將生意全力改做外賣。

吳老闆表示生意本身已跌三分二，生意非常慘淡（馬煒傑攝）

市民本應自律戴口罩

對於強制戴口罩方面，市民林先生認為市民本身應自律戴口罩，但因為市民自已不自律，所以強制市民戴口罩變得有必要，他又指平時街上見到「十個有九個阿公、阿伯唔戴口罩」；亦認為法例推行得太遲，「爆到咁先嘢」。至於禁堂食方面，李先生表示自己本身已經幾乎每餐外賣，所以禁堂食對他影響並不大，但都覺得有禁止堂食得需要，以減少人群聚集。

吳老闆表示生意本身已跌三分二，生意非常慘淡（馬煒傑攝）

帶來不便 改叫外賣或帶飯

食客林先生與鄺先生都認為會帶來不便，林先生認為禁堂食的成效未必有想像中大，因為食客只是將用膳地方改變，例如到辦公室、公園等，變相增加了那些地方的病毒傳播機會，所以只是播毒的地方改變；而鄺先生則認為「唔方便就梗，但有必要」，因為近期患病者當中亦有不少食肆群組，禁堂食可以增加食肆群組增加。而他除了買外賣外，亦會帶飯。

荃灣千味手工餃子的經理認為「政府叫到冇得唔做」，只好將生意全力改做外賣。（馬煒傑攝）

可減少人跑步、行山、食煙除下口罩

食客黎小姐同樣認為禁止堂食只是將市民用膳地方改變，「飯都要食，係去咗第二度食」，而病菌只是到了第二個地方傳染。而強制室內外戴口罩則較為有幫助，她表示，日常見不少市民於跑步、行山時除下口罩，「覺得行山空氣清新唔使戴，但其實都危險」，又認為強制戴口罩可減少市民「除罩食煙」，除了廿減底病毒傳播外，亦能「聞少啲二手煙」。