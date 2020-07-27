新冠肺炎｜理大團隊揭多個群組傳播鏈　爆發源自菲律賓、巴基斯坦

新冠肺炎第三波疫情肆虐全港，香港理工大學團隊發現，本地患者的病毒株屬GRK，當中存在至少三條傳播鏈。研究發現26個本地樣本當中，有19個病毒株是完全一樣，涉多個主要群組，包括慈雲山、水泉澳、的士司機等患者的病毒株，與菲律賓和巴基斯坦患者非常相近，團隊相信社區爆發很大可能源自這兩個國家。另外，從哈薩克返港機組人員的病毒株，與居銅鑼灣禮頓山31歲男子完全一樣；團隊相信部份港人受感染，與獲豁免檢疫人士有關。 理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，「唔係單一個人導致社區爆發，而係透過多個點觸發。」但團隊仍難以分辦，傳染慈雲山等主要群組的源頭是否豁免檢疫人士，「因為來自同一個地區嘅人，病毒株係好大機會一樣，唔會分係咪豁免人士。」

理大團隊發現，本港第三波疫情來自輸入個案，相信主要由菲律賓及巴基斯坦患者傳播到社區。（資料圖片）

理大團隊取得第三波疫情的26個本地患者樣本，以及6個輸入個案樣本，發現均屬於GRK，即D614G類型的變種病毒株。蕭傑恒相信此病毒株最初源自歐洲，並於三月上旬首次於本港出現，當時患者是一名從馬德里回港的國泰空服員，但當時並無擴散至社區。

菲律賓、巴基斯坦患者病毒株 與多個群組相近

另外，蕭亦發現，本港患者的病毒株雖屬同類，但當中仍存在微小突變，推斷疫情來自至少三條傳播鏈。「唔係單一個人導致社區爆發，而係透過多個點觸發。」

26個本地樣本當中，有19個病毒株是完全一樣，並分布在不同地區，包括彬記群組、的士司機、慈雲山港泰護老中心、沙田水泉澳邨、屯門富臨生日會群組等。他們的病毒株跟來自菲律賓和巴基斯坦的輸入個案非常接近，遂他估計這兩個國家是導致本地主流爆發的源頭。惟團隊暫未成功配對，與輸入個案病毒株完全相同的本地個案，是未能解通的「斷層」問題。

哈薩克機組人員病毒株 與居禮頓山男患者相同

而第二條傳播鏈來自哈薩克機組人員，即獲豁免檢疫人士。蕭傑恒稱，第1326宗個案、從哈薩克返港42歲男機組人員的病毒株，與第1319宗個案、居銅鑼灣禮頓山31歲男子完全一樣。據衞生防護中心，第1326宗個案來港後，居於銅鑼灣皇冠假日酒店，位置鄰近第1319宗個案的住所。他相信該酒店先後讓不少機組人員居住，並肯定他們與第1319宗個案確診有關。

至於第三條傳播鏈涉及第1558宗個案、居西貢相思灣村的患者，其病毒株與上述個案稍有不同，但團隊暫未配對出病毒株相近的輸入個案。

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+ 22 + 21 + 20

理大團隊的樣本數據來自四間公立醫院，蕭傑恒表示，他們就本港第三波疫情，至少會研究逾200個患者樣本。現階段，蕭傑恒能確定本港第三波疫情來自輸入個案，「但未必分到係咪豁免人士。因為來自同一個地區嘅人，病毒株係好大機會一樣，好難查個爆發源頭係豁免人士，定係其他來港人士。」