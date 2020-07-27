新冠肺炎｜增145宗確診再創單日新高　「船P群組」多一人染疫

第三波疫情瀕臨界點，衞生防護中心今日（27日）公布，截至凌晨再新增145宗確診個案，單日數字再創新高。本地個案佔142宗，當中至少59宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，屯門富臨及「船P」群組再擴大；青衣南消防局、旺角維景海港酒店分別增一名員工中招；而上水屠房亦添兩人確診。 院舍方面，屯門扶康會潔康之家、大埔康和護老中心及粉嶺東華三院寶鍾全英安老院，均有職員或院友確診，而屯門新墟康和護老中心再增13人染疫。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨，過去24小時本港新增145宗確診個案，本地個案佔142宗，當中至少59宗源頭不明，中心正在調查中。另外今日亦有60多人初步確診。

有56宗確診個案與家居及朋友聚餐有關。其中屯門富臨新增一名顧客確診，7月12日「船P群組」亦多一人確診。另有患者曾於7月14日，到尖東百樂門宴會廳參加筵開兩至三圍的聚會。

青衣南消防局再多一人確診

11個案與工作地點相關，當中有較大型的爆發，亦有兩至三人的小型傳播。張相信是因部份人工作時，不能一直戴口罩。青衣南消防局新增一人確診；旺角維景海港酒店再有一名工作人員確診；上水屠房新增兩人確診，以及兩至三人初步確診，相關部門已進行大清洗。亦有五至六名患者在不同食肆工作。

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院舍方面，屯門扶康會傑康之家一名照顧員確診，是第2685宗個案，中心已為其他員工派樣本樽，惟院友是嚴重殘疾人士，比較難取樣本。

大埔康和護老中心早前有一名院友住宿一晚後確診，防護中心為院友及員工派樣本樽，檢測結果全部呈陰性，但非所有人都有呈交樣本。及後有再一名居同一區域的院友不適，入院後確診，是第2695宗個案。中心下午已派員到現場視察，不排除會安排院友接受檢疫。

另外，粉嶺東華三院寶鍾全英安老院一名護士確診，是第2698宗個案，該院全部人需接受檢測。

而屯門新墟康和護老中心黃金分院新增13宗確診個案，累計共有3名照顧員及21名院友確診。