新冠肺炎｜林鄭月娥找國家協助亞博館建方艙醫院　將提供2000床位

本港新型冠狀病毒肺炎大爆發失控，連續六日確診人數逾百，公立醫院負壓病房使用率高逾八成，尚有逾百人未能入院，病房爆煲。政務司司長張建宗今日（27日）在記者會上公布，行政長官林鄭月娥已向中央提出要求，亦獲中央同意，派員抵港協助在亞洲國際博覽館建方艙醫院，預計最多可提供2,000床位。 張重申派員只負責硬件建設，不涉及醫護人員。他稱國家有經驗，可以「神速 、火速做到」，又強調「我哋有國家嘅後盾」，香港有需要的話，國家一定會盡力協助香港走出疫情困境。

張建宗稱，國家已同意派員來港協助在亞博建方艙醫院。（李澤彤攝）

已動用骨科及外科病床作二線隔離病房

本港今日新增145宗確診個案，再破單日新高，同日公立醫院的負壓病床及病房使用率分別高達79%及83%，醫院管理局行政總裁高拔陞直認床位非常緊張，負壓床近乎用完，需使用骨科、外科等病床用作二線隔離病房，除了已啟用的鯉魚門度假村社區隔離設施之外，亦會積極籌備在亞博做相關的隔離設施。

中央派員到港建方艙醫院 張建宗稱非引入內地醫療人員

政務司司長張建宗亦透露，因應疫情需要，林鄭月娥已向中央提出數項要求，其中包括希望中央可協助本港在亞博短時間內建立方艙醫院，而國家亦已同意會提供協助，將派一隊人來港幫忙，預計建成後最多可提供約2,000床位。

張建宗指，國家有相應的經驗可以「神速、火速做到」，派員到港專做硬件的工作，表明並是引入內地的醫療人員。

張又指，特首另外提出兩項要求，包括協助本港加大檢測量，現時華大基因及中國檢驗集團等已開展在港檢測工作，另外如國家開發到疫苗，亦有望盡快幫香港走出疫情困境。他強調中央高度關心香港，「我哋有國家嘅後盾」，香港有要求的話，國家一定盡力協助及全力支援。