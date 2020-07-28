新冠肺炎｜增16家食肆上榜　有患者曾到灣仔祥興記生煎包荃灣牛陣

本地爆發第三波疫情，連續6日均錄得逾百宗確診個案，累計增至2,779宗。衞生防護中心昨日（27日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增16間食肆，當中包括灣仔「祥興記上海生煎包」、佐敦「澳門咖喱王新鮮腩」及荃灣「牛陣」。 另外，再多4區的麥當勞上榜，分別位於慈雲山中心、 新北河大樓、好望角大廈及元朗洪福商場 。除食肆外，亦有患者分別去過多個商埸，包括信和中心、THE One及黃金電腦商場等。

患者報稱到過位於灣仔卓信商業大廈的「祥興記上海生煎包」。（網上圖片）

衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增16間食肆曾有確診者到訪。油尖旺區有3間餐廳上榜，包括佐敦誠興樓「新森林焗之專門店」、佐敦嘉齡樓「澳門咖喱王新鮮腩」及好望角大廈「麥當勞」。另外，荃灣區亦有3間餐廳上榜，分別是荃新天地「牛陣」、 悅來坊「必勝客」及悅來坊「肯德基」。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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有患者曾到好望角大廈麥當勞

另外，亦患者報稱到過位於灣仔卓信商業大廈的「祥興記上海生煎包」。行蹤表亦新增了4間麥當勞，其中一間位於好望角大廈，另外3間則分布於黃大仙慈雲山中心 、深水埗新北河大樓及元朗洪福商場。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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除了食肆外，行蹤表上亦有不少知名商埸。在油尖旺區，分別有患者報稱到過銀城廣場、現時點、信和中心、THE One、美麗華廣場2期，至於深水埗區，則見黃金電腦商場及新高登電腦商場上榜。