新冠肺炎｜藍田普通科門診派樣本包條碼有異　醫管局呼籲先核對

新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心及醫管局今日（27日）起在22間普通科門診診所試行派發深喉唾液樣本包。醫管局稱，今早在藍田普通科門診診所派發的樣本包中，部分貼於樣本瓶的條碼，有可能跟樣本包內的個人資料表格的條碼不相同。 醫管局呼籲，從藍田診所取得樣本包的人士，應核對樣本瓶的瓶身及個人資料表格的條碼是否相同；若出現差異，應携同樣本包返回藍田普通科門診診所。

醫管局呼籲先核對從藍田普通科門診取得樣本包和樣本瓶條碼。（政府新聞網圖片）

醫管局呼籲，所有今日從藍田普通科門診診所取得樣本包的人士，在採集深喉唾液樣本前，先小心核對樣本瓶的瓶身及個人資料表格的條碼是否相同。

若條碼有異 病人無須再排隊領取

若有關條碼上的號碼出現差異，請停止採集深喉唾液樣本，並携同樣本包返回藍田普通科門診診所，診所職員會作出合適安排，病人無須排隊領取樣本包。另外，醫管局亦提醒所有今日曾在藍田普通科門診診所取得樣本包的人士，請將樣本瓶交回該診所，以方便職員核對及確保檢測結果準確。

+ 4 + 3 + 2

條碼用作配對樣本和市民身份

醫管局稱，每個樣本包內包含的樣本瓶及個人資料表格均附有獨特而配合的條碼，以確保收集的樣本與市民的身份吻合。市民不論從任何派發點取得樣本包，亦應小心核對樣本包內的條碼，並按照指示採集深喉唾液樣本及依時交回。另外，市民亦應小心處理樣本瓶，避免與其他人包括同住家人的樣本瓶調亂，影響檢測結果。