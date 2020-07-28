新冠肺炎｜袁國勇BBC訪問：武漢官員曾掩飾疫情　內地淡化嚴重性

香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，相信湖北武漢市官員曾掩飾新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，未有即時對外公佈信息，當時抵達武港時，只見「犯罪現場」已被打亂破壞；又指病毒有人傳人的證據，惟北京當局不斷淡化疫情的嚴重性。

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袁國勇受訪時稱，當日他們前往被視為爆發疫情源頭的華南海鮮市場時，見到市場已經完全清理好，沒有什麼可以看，「就像『犯罪現場』已被打亂破壞，讓我們無辦法確認導致人類受感染的病毒動物宿主。我的確懷疑他們（武漢市官員）曾掩飾疫情，未有即時對外公佈信息。」

袁國勇又說，雖然病毒有人傳人的證據，惟北京當局不斷淡化疫情的嚴重性，「我知道這種病毒傳播得非常有效率，亦知道它可以與人一起透過飛機散播至千里之外。（在SARS爆發期間）我明白了一件事，如果你沒有把握好每分每秒，後果會非常嚴重。」

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中國駐英國大使劉曉明5月14日曾表示，中方及時與世衛組織和國際社會分享了疫情信息，「根本不存在任何隱瞞」，強調中國採取「早發現、早報告、早隔離、早治療」的舉措十分有效，不能因為中國死亡人數較低，就指責中國「掩蓋數據」或「隱瞞事實」。