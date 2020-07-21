袁國勇3名徒弟辭職　包括港大微生物學前系主任胡釗逸

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，香港大學醫學院微生物學系一直在本港抗疫戰擔當重要角色，據了解，學系三個傳染病專家辭職，料於下學年離任，分別是現任系主任劉嘉珮、前系主任胡釗逸，和助理教授黃世賢。 港大醫學院發言人證實，微生物學系在下一學年將有數名教職員人事變動，他們各自因為不同的私人理由決定離任。醫學院將協調四間大學教學醫院作出相應人事替補安排，使臨床服務不受影響，亦將繼續新冠疫情相關的研究工作。

據悉港大微生物學系（左起）現任系主任劉嘉珮、前系主任胡釗逸，和助理教授黃世賢已辭職。（港大醫學院圖片）

消息指，港大微生物學系現任系主任劉嘉珮、前系主任胡釗逸，以及助理教授黃世賢已辭職，料於下個學年離任，三人均是學系講座教授袁國勇的門生，同是學系的臨床教授，平日需負責臨床、研究及教學工作，其中劉及胡主力研究新發及突發傳染病，黃則研究熱帶傳染病。

有消息人士透露，劉嘉珮與胡釗逸將離港，而黃世賢將轉往屯門醫院。

港大醫學院：將協調人手免影響4間醫院臨床服務

港大醫學院發言人回覆查詢時證實，微生物學系在下一學年將有數名教職員的人事變動。他們各自因為不同的私人理由決定離任。學系及醫學院尊重他們的個人意願，亦知悉他們未來仍會繼續參與大學的教研工作。

醫學院稱，大學的人事更替，屬正常現象，學院一直循全球招募，邀請有志學者加盟。港大醫療系統將協調包括香港大學深圳醫院及港怡醫院等四間大學教學醫院，作出相應的人事替補安排，使臨床服務不受影響。

醫學院一如既往，十分重視包括教學、臨床及研究的工作，尤其在全球均全力對抗新冠疫情期間，醫學院將繼續全力展開相關的研究工作，盡力為社會作出貢獻。