新冠肺炎｜多區診所派樽幾分鐘內派完　70歲伯伯凌晨1點排通宵

本港新冠肺炎持續，政府今日（28日）繼續於全港22個普通科門診派發深喉唾液樣本瓶。 位於鑽石山的東九龍普通科門診診所，有市民凌晨1點鐘就開始排隊，7點半開始派樽，不足十分鐘就派完。有市民稱同住大廈有確診者，公司要求檢測後才可返工，大感無奈。 將軍澳普通科門診今早有逾150人排頭，7點半開始派樽，110個名額約4分鐘派完，排頭位的怕伯清晨5點已霸頭位，有市民批評政府防疫無能，「之前就排口罩，現在就排攞樽」。

▼鑽石山派樽情況▼

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70歲伯伯凌晨1點排隊

衞生署22間診所今天第二天免費派發樣本瓶，讓市民進行深喉唾液檢測新冠肺炎，暫定試行四星期，名額110個。早上7時前在鑽石山東九龍普通科門診診所外有逾百人排隊，不足十分鐘就派完。

排頭位、70多歲的男士凌晨1時許已到達，準備了衣物墊在地上坐，整晚「坐下，行下，緊係辛苦，想嚟注定辛苦」。他表示自己年紀大和有長期病患，故前來做檢測求安心，擔心感染但無病徵。他曾打算去過診所做檢測，但貴用昂貴，達1,500元，又不接受使用醫療券。

僱主要求檢測

葉小姐昨日6時半來輪候不果，今晨5點半來排隊。她住在有確診大廈，公司要求她做檢測，她上班地方有感染個案，而且社區爆發嚴重，表示擔心。她說要市民早起來排隊檢測「好無謂，政府又幫唔到」，辛苦長者。她認為政府不應要市民排隊，而是到黃大仙區多個地方派發，排隊已經有風險。

另一名同樣第二次來的杜先生5點鐘到達，成功領取，但他指每日過百宗個案確診，表示迷惘。他原本打算私家醫院或診所做檢測，剛好有免費計劃，他說有陰性結果才可上班。

▼將軍澳派樽情況▼

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將軍澳頭位5點開始排隊

將軍澳（寶寧路）普通科門診今早有逾150人排隊，排頭位的黃伯今日清晨5時排隊，他指昨日來過取樽，今天就幫太太取樣本瓶，希望求個安心，惟過去曾有患者在無病癥下確診，坦言十心擔心。

婆婆認同「特首不同」 轟無登記有漏洞

譚婆婆今晨6點到場，她批評政府防疫工作不周，苦了市民，「之前就排口罩，現在就排攞樽」，認同醫學會會蔡堅所言，「個特首唔同吖嘛，咪落後其他國家囉」。

譚婆婆又認為派樽有漏洞，「佢哋好似派宣傳單張咁派完就算，唔使登記咁啲人咪攞完又攞？或者攞完唔用？根本就係做畀社會睇，懶係有關心市民咁，好唔尊重我哋排隊拎樽嘅人。」

電訊公司員工被要求檢測

從事電訊工作的Tommy表示，公司要求員工取瓶檢測才可上班，他已請了14天假期留家觀察，「雖然3日後就知結果，但觀望多幾日穩陣啲」。

診所7時半開始派樽，約4分鐘派完，有市民鼓躁，「明明排90幾個，點解輪到我就話派晒？係咪有人打尖！」其後忿忿不平地離開。