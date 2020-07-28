新冠肺炎｜醫管局籲確診者在家要開電話　建方艙醫院可行辦法之一

本港新冠肺炎第三波大爆發，醫管局總行政經理張子峯今日（28日）於一電台節目中表示，第三波的疫情跟過往有分別，是有較多院舍、老人院及家庭組爆發，由於長者身體較為虛，不少病人到埗時已較嚴重、住院時間亦長，因此要清空病床及協調時，呼籲已收到通知的確診者可予時間給醫護人員處理，但時刻留意自身情況，當出現明顯、嚴重病徵要通知醫院，但呼籲確診者要「聽電話」，「有時姑娘見到有位，安排好等病人嚟，但部份人關咗電話無聽又聯絡唔到，會浪費咗啲時間要重新處理。」 他又說，醫管局就處理病床不問題等已「用盡方法去諗」，而內地派員建方艙醫院現暫時可行辦法之一，強調「醫護人員已不停想出出口，任何方式都會去試、去考慮」。

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醫管局總行政經理張子峯說，第三波的疫情跟過往有分別，是有較多院舍、老人院及家庭組爆發，由於長者身體較為虛，不少病人到埗時已較嚴重、住院時間亦長，因此要清空病床及協調時，呼籲已收到通知的確診者可予時間給醫護人員處理，但時刻留意自身情，當出現明顯、嚴重病徵要通知醫院，並必需留家靜候，不要外出及盡量與家人保持距離。

他同時呼籲確診者要「聽電話」，「有時姑娘見到有位，安排好等病人嚟，但部份人關咗電話無聽又聯絡唔到，會浪費咗啲時間要重新處理。」並盡量不要「衝」急症室，醫院方面會適時作出調配，提供位置。

被問到現時入院安排滯後，確診者未能即時送院，張子峯於港台《千禧年代》受訪時則指，醫管局一直與衞生署就病人病況保持聯絡，但處理入院安排時須按優次，加上出院病人不多、病床緊張，局方已啟用二線病床及鯉魚門檢疫營，現時盡量安排病情嚴重及年長人士優先，「輕微的就要等一等。」

張子峯表示，醫管局就處理病床不問題等已「用盡方法去諗」，由於部份私人機構提供的地方，未必適合改建為隔離中心，因此要角度想出不同辦法，而內地派員建方艙醫院現暫時可行辦法之一。（資料圖片）

近6日的確診數字超過1400宗，已達多個月來的確診總和，張子峯指，可見第三波的感染數字高，本地醫療壓力頗大，現時正與衛生署一同協調，現時已減少非緊急服務，強調現時的病床使用已達七成多八成，由其科病床已達八成多「已經非常盡」，院內的職員、醫護人員已盡量協調，「已經係每小時去做協調，盡量騰出床俾新嚟確診病人。」

昨日（27日）政務司司長張建宗公布，行政長官林鄭月娥已向中央提出要求，亦獲中央同意，派員抵港協助在亞洲國際博覽館建方艙醫院，預計最多可提供2,000床位。張子峯表示，醫管局就處理病床不問題等已「用盡方法去諗」，由於部份私人機構提供的地方，未必適合改建為隔離中心，因此要角度想出不同辦法，而內地派員建方艙醫院現暫時可行辦法之一，強調「醫護人員已不停想出出口，任何方式都會去試、去考慮」。張子峯於港台《千禧年代》則指，會考慮不同方案，但需解決技術問題。

此外，他說，指現時最重要是部份互溝通，以及市民合作減少人與人之間接觸，多些獨處，「明白絕大部份人已會戴口罩，但部份人仍不合作，不謹慎，希望大家可以堅持捱多一兩星期先。」惟現階段未見確診數字回落，未見有曙光。