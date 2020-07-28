新冠肺炎｜免檢疫漏洞致爆發？陳肇始：終有專家實證　將嚴肅跟進

本港疫情大爆發，政府再「加辣」收緊防疫措施，周三凌晨零時起，食肆將實施全日禁堂食，室外、室內公眾地方必須佩戴口罩，吸煙、運動亦不能豁免，公眾地方「限聚令」則由4人收緊至2人。 食物及衞生局局長陳肇始今（28日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，疫情數字有濟後，措施亦需時生效，因應有不同群組包括院舍爆發，遂進一步收緊防疫措施，同時給予公眾明確訊息，期望新招可將疫情回穩。被問到是否豁免檢疫致出事？她則指，已收緊船員及機組人員等人士檢疫安排，由於衛生防護中心早前未能追蹤相關情況，現時獲專家基因排序實證，令政府更清晰知悉整體形勢，應更嚴肅跟進。 多名聽眾認為免檢疫造成漏洞，「鋒煙」炮轟港府施政失策。

被問到第三波疫情以來，已先後收緊措施，但確診數字仍不斷增加，陳表示，一直立刻應變整體情況，她提到，數字有濟後，加辣措施需時7至14天見效。由於近期個案涉及社區不同地方聚集，老人院亦見爆發，令人擔心，遂全面收緊社交距離，以法例限聚集、她亦呼籲市民勿出街，及僱主容許僱員在家工作。另一措施則透過進行大型檢測，偵測隱形患者。

是否過往措施力度不足？她則指，有與專家商量及聽從意見，亦有通盤分析多個數據，可見病發日期及至7月17日至18日，已見頂回落，即時繁殖率由最初4回落至1，惟確診數字仍有上升，可見情況有濟後，措施需時生效，但基於情況嚴竣，遂需收緊防疫措施，給予社會明確訊息，她亦期望新招可將疫情回穩。

被問到今次疫情再爆發，是否豁免檢疫致出事？她則解釋，衛生防護中心早前未能追蹤相關情況，現時獲專家基因排序實證，令政府更清晰知悉，應更嚴肅跟進，包括日前收緊海員換班制度要求。她又重申，由2月累計最少逾29萬人次免檢疫人境的統計單位是人次，而非人數，當中包括中港跨境司機，雖然免檢疫，但會獲發醫學監察通知書。

政府將安排小巴司機、街市租戶，及特殊學校宿舍員工進行免費病毒檢測，亦會為慈雲山居民提供檢測。陳肇始則指，有關檢測工作由私營機構負責，不會影響政府整體防疫抗疫工作，公型醫療體系的檢測工作，會優先處理確診者，及其密切接觸者。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

+ 20 + 19 + 18

全日禁堂食方面，食肆轉做外賣是否有壓力，她則指，市面上可見不同交通工具的乘搭人流減少，但並非全港市民不返工，呼籲市民買外賣時自律。戶外工作人士會否不便？她表示，在現時情況，明白會帶來不便，期望市民理解「一齊咬緊牙關，忍一忍。」

口罩令擴至戶外，她則指，考慮到整體公共衛生風險評估，「睇到捉棋呀、有啲聚集呀，(市民)唔戴口罩，所以呢方面再加強」是否出手過慢？她則指，需因應風險評估及有所平衡。

港府進一步「加辣」防疫措施，包括食肆全日禁堂食。（資料圖片/ 鄭子峰攝）