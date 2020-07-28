新冠肺炎｜理大研究彬記港泰群組　基因排序與菲律賓輸入個案相似

本港疫情大爆發，多名專家顧問早前推斷源自輸入個案。理大近日有研究出爐，以科學數據印證相關推測。負責帶領研究的理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒於港台節目《千禧年代》表示，第3波疫情多個確診者的病毒基因排序，包括彬記及港泰群組，與多宗菲律賓輸入個案非常相似，意味非由早期本地潛伏患者傳播所致。研究亦發現，另一條傳播鏈則相信與免檢疫的哈薩克抵港機師有關。 他又提到，今次從患者身上所發現的病毒已變種，亦有相距廿多天病發的患者，體內基因排序完全一樣，他形容情況不尋常，有可能已適應人體。

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研究團隊於1月開始追蹤病毒基因，當時可見確診個案由內地輸入，可分為6個病毒株，及後其中一種病毒「V」於2月起在本港落地生根，致多個群組爆發，翻查外國研究發現，相關病毒亦見於意大利首兩宗個案。與此同時，有病毒「G」於歐洲則已變種，其傳播能力大，3月亦有外國回港人士帶同該病毒返港。

他又提到，今次疫情和第一、二波不盡相同，團隊於7月分析26宗確診個案，發現其中19宗來自彬記、港泰老人院及慈雲山樣本，其病毒株基因完全一樣，已變種為「GR」病毒，並與多宗菲律賓輸入個案的病毒基因排序非常相似，「即係引證呢啲個案係由輸入個案傳播，唔係來自2、3月隱形傳播者」，但不能推斷來自外傭、抑或菲律賓返港人士。

發病相距20多天患者 基因排序無突變「不尋常」

他又提到，另一傳播鏈則可見禮頓山家庭群組，與入住鄰近酒店的哈薩克抵港機師病毒基因排序相似。他又指，今波病毒傳播性強，有相距廿多天病發的患者，體內基因排序並無突變，形容是不尋常，「可能已演化，適應人體病毒。」

多個專家早前推斷本港第三波疫情是由輸入個案引發，與豁免檢疫相關人士有關連，坊間亦引來不少討論，港府日前曾發聲明，強調評論屬於「誤解」，食物及衞生局局長陳肇始今日於同一節目受訪時未有正面回應「誤解論」，但她提到，由於衛生防護中心早前未能追蹤相關情況，現時獲專家基因排序實證，令政府更清晰知悉整體形勢，應更嚴肅跟進。