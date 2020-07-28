團結香港基金研究指本港物流用地不足　倡重置葵青貨櫃碼頭

團結香港基金今日（28日）發表研究報告，指出貿易及物流業是香港的重要經濟支柱，但由於土地不足，加上政府欠缺長遠規劃，使物業流業優勢漸失，甚至迫使物流營運商租用較平宜的新界農地，導致棕地出現。 報告建議，政府可遷置葵青貨櫃碼頭，藉此釋出住宅用地及升級港口基建，並可興建4個專用物流樞紐，以提供930公頃產業用地。

政府自2016年公布的《2030+》提出發展棕地，及後的土地供應專責小組亦將棕地列入優先發展的選項。圖為藍地北棕地群。（資料圖片／梁鵬威攝）

料工業用地需求大 需增1,300公頃土地

團結香港基金表示，在2009至2018年間，貿易及物流業所佔的本地生產總值已增長了51%，但已建設工業土地的供應，卻只錄得8%升幅，當中大部份均歸於棕地增長。在工業用地供不應求下，令業界營運成本高企，迫使物流營運商租用新界農地，導致棕地出現。

他們又預計，直至2030年，約有390公頃的棕地將被政府逐步收回重用，估計若要追上行業的增加價值增長，需增加1,300公頃的工業用地，即使將新增土地需求減半，短缺亦達650公頃，相當於本港現有三個工業邨面積總和的三倍，強調現時不單短缺住宅用地，政府長遠必須做好規劃，大面積增加土地供應，確保有足夠土地發展重點產業。

報告指出，新加坡的港口面積，是香港葵青貨櫃碼頭的三倍以上。（團結香港基金研究報告）

重置葵青貨櫃碼頭 提供790公頃地

團結香港基金表示，現時葵青貨櫃碼頭遠較其他的國際港口為小，令本港海運及港口業發展受限，若比較全球頂尖港口，港口貨櫃堆場面積最小，而新加坡的港口面積，更是葵青貨櫃碼頭的三倍以上。

研究發現，葵青貨櫃碼頭的港口後勤用地甚至無被充分利用，在周圍的59幅用地中，雖然總面積達122.6公頃，但有42.4%的面積沒有被善用，當中7.7公頃土地被空置，另有44.3公頃被用作露天停車場，有用地甚至已有20至30年無被善用。雖然政府曾對有關地塊作長遠用途規劃，但是大部分至今仍未落實。

他們建議重置葵青貨櫃碼頭至長洲南人工島，以創造機會升級港口基建，又指能整合大灣區內各主要港口。他們估算，連同周圍的工業用地及青衣南填海區，料合共可提備790公頃土地，可考慮作住宅項目等發展。

研究發現，在貨櫃碼頭南路及美青路中，有土地已被丟空了27年。（團結香港基金研究報告）

建議設四個專用物流樞紐

因應未來策略性產業的需求，團結香港基金建議在新界發展四個專用物流樞紐，包括「港珠澳大橋香港口岸人工島」、「龍鼓灘和屯門西地區」、「新界西北地區」和「新界北地區」。

基金會認為，上述選址可加強香港物流業與大灣區和世界的聯系，為空運物流、電子商貿等提供930公頃用地，料可提供125,000職位。

基金會亦建議，政府可定期進行經濟策略檢討，制定產業政策，並應成立一個法定機構，專責推動物流業等策略性產業發展，亦能考慮上述物流樞紐內的土地分配機制，而非沿用公開競投土地「價高者得」的一貫做法。