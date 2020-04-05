8組可建公營房屋棕地　涉大型機械工程　作業者嘆覓地搬遷難

發展局早前公布敲定八組分別位於元朗、屯門及大埔各處的棕地群，相信適合發展公營房屋，涉及約共63公頃土地，當中約36公頃為棕地。 記者早前到上述棕地群視察，當中以屏山北朗天路以東的土地最具發展潛力，地皮鄰近天水圍西鐵站，附近亦有公營房屋天慈邨，生活設施不成問題。不過，部分棕地群如約17公頃的沙埔、泥圍一帶，涉及大型機械工程車，一直運作頻繁。而有多幅棕地群附近有架空電纜，或影響發展密度。 有棕地作業者指，要覓地搬遷極為困難，而政府現階段提供的資料太少，「連自己係唔係受影響都唔知。」他希望政府能盡早公布詳細選址、收地時間表等，方便業界及早應對。

發展局早前敲定八組棕地群，適合用作公營房屋用途。（梁鵬威攝）

根據發展局早前公布八組適合興建公營房屋的用地，當中五幅位於元朗、兩幅於屯門及一幅在大埔。記者早前到該八幅土地視察，當中在屏山北朗天路的用地最具發展潛力，其範圍逾18公頃，並鄰近天水圍西鐵站，附近亦有天慈邨等大型屋邨。該幅用地現時主要為停車場、物流倉庫等，被規劃為綜合發展區、住宅用途，及綠化地帶等。

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屏山北棕地群：涉及土地共約18公頃，當中約9公頃為棕地。（梁鵬威攝）

沙埔棕地作業頻繁

而另外兩幅鄰近元朗市中心的土地群，即大旗嶺及十八鄉用地，兩幅地的範圍較小及位置相鄰，但中間相隔元朗公路。當中大旗嶺棕地群位處私人屋苑尚悅後方，現主要為汽車行業相關的作業者，包括洗車場及停車場等。至於十八鄉、鄰近交匯處的用地現主要為汽車相關的行業，包括汽車維修，亦有不少貨倉。不過，該土地群一帶較荒蕪，未有其他大型發展項目。此外，在較為大幅的沙埔棕地群，於現場停留的半小時內仍有大量貨車不斷出入，土地有大型機械工程公司、亦有存放大量建築材料，同時亦有多間營運物流行業的公司。

沙埔棕地群：現有大型機械工程公司、亦有存放大量建築材料。（梁鵬威攝）

屯門地皮相連 涉約逾10公頃

至於在屯門的兩幅用地相連，亦位於屏山南的棕地群附近，估計或會用作發展同一項目。當中屏山南的用地現時主要用作貨櫃場、露天貨倉；至於泥圍、近黃崗圍路及藍地北、近順達街的用地，被劃分成多個作業場所，分別有洗車場、停泊貨車、貨倉及五金回收等用途，亦有大型機械吊臂車。巡視當日可見，部分洗車場仍然不時有車輛進入使用服務。至於在大埔泰亨的棕地群同樣較為偏遠，正正位於粉嶺公路旁邊，而於公路的另一面則為大型住宅項目「康樂園」，現時有五金回收、貨櫃倉庫等作業場所。

多幅棕地群有架空輸電纜

不過，值得注意的是，於多幅棕地群一帶有架空輸電纜，包括沙埔、藍地北及泰亨的棕地。當中於沙埔及藍地北，架空輸電纜更正位於棕地範圍內。根據規劃署指引，架空輸電纜的設定路線應在實際情況下盡可能避免途經住宅用地；而根據發展局日前提交立法會的文件，同樣指出部分棕地位於架空輸電纜下，故存有發展限制。

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作業者促政府盡早公布詳情

有位於沙埔一帶的棕地作業者指，仍未接獲政府通知有關的發展計劃，甚至未能確定作業用地是否屬於收地範圍。他稱，就算政府能安排多層物流大廈安置，由於公司涉及大型貨車亦難以「上樓」。不過，他坦言現時覓地難，需要顧及位置、搬遷費用等。他希望政府能盡早公布詳細選址、收地時間表等資料，「（政府）做嘢要清晰啲，好難要我地一下子話搬就搬。」

新界露天倉經營者協會主席鄧坤盛指，據了解屏山北土地群涉及約數十戶作業者，以露天貨倉、物流行業為主，部分更經營約20年，現時仍未接到政府就搬遷、賠償安排作通知。他稱，最理想的安排為「地換地」，因部分行業，如建築材料、車場等難以「上樓」，加上現時難以再覓地搬遷；至於賠償方面，坦言至今仍未有好的方案。