政府敲定8組棕地群建公營房屋　涉63公頃　料可建兩萬伙

政府去年底提交棕地研究報告，指本港有1414公頃土地已成為棕地，另有165公頃棕地已停止運作。規劃署早前指首階段會先研究160公頃棕地，指該些土地鄰近新市鎮及主要公路，具發展潛力。 發展局今日表示，物色了八組分別位於元朗、屯門及大埔各處的棕地群，相信適合發展公營房屋，涉及約36公頃棕地，而透過與其相鄰的土地合併研究，土地面積合共約63公頃，而個別選址的研究面積由約2公頃至18公頃不等。上述棕地預計共可提供逾2萬伙公營房屋單位，發展局指已經與有關部門探討如何簡化及加快工作流程，現階段期望在大約6年將「生地」變成「熟地」，將土地交付房屋署興建公營房屋，即約10年內可以入伙，增加短中期供應。

據政府向立法會提交文件透露，該8幅棕地群中，合共涉及約36公頃的棕地，估計涉及大約230個作業場地，主要包括一般倉庫或貯物，以及物流業及建造業相關設施等用途。當局建議上述棕地群與其相鄰的土地合併研究，研究的土地面積合共約63公頃 ，當中有8成（約51公頃）為私人土地，另有19%（約12公頃）為政府土地，粗略預計共提供超逾2萬伙公營房屋單位。

最快六年可交地建屋 10年內有單位落成

當局指，土木工程拓展署正籌備在今年第二季起，就上述8組棕地群陸續展開工程可行性研究，部分棕地群的研究預計明年下半年內完成。發展局又指，期望在大約6年內完成工程可行性研究、詳細設計、改劃、收地、清拆、土地除污及平整工程，以將地皮由「生地」變成「熟地」，交房屋署興建公營房屋，同時，又會爭取將部分單位落成的時間，壓縮至由工程可行性研究起計大約10年內。

規劃署建議的8個棕地群，5幅位於元朗、2幅屯門及1幅在大埔。元朗涉及的5幅土地共佔地49公頃，其中，涉及最大幅的土地範圍於於元朗屏山北、朗天路以東及庸園路以西，佔地約18公頃，當中約9公頃為棕地，現為綜合發展區、住宅及綠化帶等用途。

2幅地鄰近yoho涉6公頃

其次為於元朗沙埔、新潭路以東，共有17公頃土地，當中約13公頃為棕地，為最大面積的棕地群。現為「工業（丁類）」及「農業用途」。此外，有兩幅土地類近元朗市中心，分別為佔地4公頃及2公頃、位於十八鄉、朗河路一帶及大旗嶺。根據地圖，兩幅土地鄰近元朗大型項目yoho midtown。

此外，於屯門則涉兩幅佔地5公頃及7公頃的土地，分別位於泥圍及藍地北，兩幅地均現為住宅用途。當中泥圍的土地群附近有錦豐花園等私人屋苑，而藍地北土地則鄰近石礦場。至於大埔區則有一幅佔地約3公頃的土地，位於泰亨。在8幅棕地群中，有3幅均涉及綠化帶的土地。

屬意發展公營房屋

當局強調，政府屬意透過收回及清理上述8個選址的土地發展公營房屋，研究範圍內的私人土地將不符合參與土地共享先導計劃，地政總署亦暫不會處理研究範圍內的私人土地業主提出的契約修訂(包括換地)申請。當局將按2018 年5 月公布的經優化特惠補償及安置安排，為受影響住戶和棕地作業者提供補償和安置安排。

160公頃僅36公頃可建屋 政府：有難以克服限制

至於規劃署曾提到，首階段適合研究發展房屋的160公頃其餘棕地中，當局認為部分棕地並不具備足夠條件在短、中期內作公營房屋發展。發展局說，有約37公頃棕地面對短期內難以克服的發展限制，例如位於架空輸電纜下、較難接駁至外面主要的道路；另有約54公頃的棕地位置分布分散，並夾雜於已發展用地之間， 難以重新整合以促成較大規模。

此外，當中有25公頃棕地已規劃作發展房屋或其他公共/社區設施，並正逐步落實其指定土地用途；8公頃棕地本身規劃作工業、露天貯物、港口後勤等用途，能容納很多種類的棕地作業，會予以保留。