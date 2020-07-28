新冠肺炎｜何栢良斥豁免檢疫及追蹤漏洞增確診　如危害國家安全

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，港府將收緊豁免強制檢疫，惟早前已到港的有關人士的數字、身體狀況等，衛生署則未有資料，若有來港人士染疫難以追蹤。 港大感染及傳染病中心總監何栢良於一個電台節目中指，驚訝政府未有統計豁免檢疫人士數目，相關豁免的檢疫和追蹤措施做得不清不楚，認為若處理得不當，已經染病的海員更可能將病毒帶回內地，「香港咁多確診，佢哋返去發現之前染疫個案，真係變咗係危害國家安全喇。」

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何栢良表示，海員長時間到各個國家、地區，到達香港後因豁免檢疫而自由出入，若他們已被感染，不但令病毒輸入香港社區，更可能因為香港無加強檢測，又無追蹤個案，人數、紀錄等不清不楚，令已經染病的海員有機會將病毒帶入內地，「你知現在內地控制好，而香港咁多確診，佢哋返去發現之前染疫個案，真係變咗係危害國家安全喇。」

他認為政府要優先為最多人數的豁免檢疫類別做檢測，同時加強執法，「無可能由佢知道自己病，亦任他自行去醫院求醫，明顯出現漏洞，要跟進同埋有措施，以及加強罰則。」

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另外，他認為，本港檢疫安排太多不足，現時政府未有徵用全間酒店作隔離設施，加上社區隔離中心亦只聞樓梯響，建議應徵用酒店作檢疫中心，現時的檢疫中心轉做處理輕症病人，擔心疫情仍未受控下，確診數字繼續上升，要計劃好發生更嚴峻疫情時的方案，對於應否押後立法會選舉，何栢良認為鄰近疫情較嚴重的國家都可以舉行選舉，相信做好防措施問題不大。

何栢良又認為，政府再收緊防疫措施對零售業及飲食業衝擊大，但是無可奈何，亦是必需要做，相信可以阻斷傳播鏈，惟限聚令由四改為兩人，當中卻要加不同豁免，意思不大。