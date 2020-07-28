煽惑圍新屋嶺案｜寫有人被輪姦純為呃like　被告稱只想集人唱榮光

建築工涉以網名「金正恩」在社交媒體煽惑他人包圍新屋嶺案續審，控方今（28日）播出被告與警方的會面錄影，被告直認帖文提到有女示威者被輪姦等非事實，目的純只為「呃like」，亦不信有人曾在內被打死，更相信若真有如強姦等事發生，會有警員阻止。惟他看到有關新屋嶺新聞時感憤怒，很仇恨這個地方，故發帖想號召數十人，以包圍滋擾方式，希望令這設施停用。他又稱，其實沒有實質計劃，只是打算在外唱《願榮光歸香港》，以及嘲笑警察的歌曲。

被告潘榕偉（37歲）被控於去年‪9月19日至21日期間，煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。

看到被捕人士被毆好嬲

控方在庭上播放被告與警方的錄影會面，他承認Facebook上「金正恩」的帳戶屬於他，沒有其他人擁有帳戶資料及密碼。他稱因在反修例運動期間，看到被捕人士被毆、遭警員不合理對待的新聞，感到「好嬲」，於是不停在Facebook上轉發新聞，想獲更多人認同其想法。

被告潘榕偉否認煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。(李慧娜攝)

黑警舊同學純屬虛構

被告又解釋，因當時看到新聞提到有不明來歷的浮屍、跳樓事件，於是發帖寫到有女示威者在新屋嶺被性侵，令更多人關注事件，帖文中提到的「黑警舊同學」是虛構的，他的目的只是想獲多人關注。

打算號召人唱榮光歌

被告續指，他認為當時市民發起包圍警署「無用」，他看到新屋嶺的新聞後，好仇恨這個地方，於是發帖文打算號召幾十人包圍新屋嶺，滋擾這個設施，望這設施會停用。他稱沒詳細思考滋擾計劃內容，只是打算在新屋嶺外唱《願榮光歸香港》，以及唱嘲笑警察的歌曲。

用輪姦字眼為吸眼球

被告承認，他發相關帖文前沒求證內容真偽，他事實上也不相信有人在新屋嶺身亡，他只是想「呃like」。他再解釋另一帖文指，當時因為看到民間記者會有女示威者公開性侵事件，加上其他相關新聞，他感到十分憤怒，於是用了「輪姦」這個「吸眼球」的字眼。

被告不信有性侵及輪姦事件

不過，他其實也不相信發生性侵或輪姦事件，並稱「嗰度咁多人，（相信）有警察會阻止」，他直指知道帖文內容屬虛假，當時發帖文只為發洩，又說：「打完第日唔記得自己有打過detail（詳細）內容。」

案件編號：WKCC3932/2019