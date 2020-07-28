新冠肺炎｜衞生署不再列確診者關連　張竹君：僅公布10人以上群組

新冠肺炎疫情持續爆發，引起全港關注。政府昨晚（27日）沒如慣常做法般列出確診個案間的流行病學關連資料，意味日後公眾難透過資料追查確診者關係、第幾代傳播等。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（28日）在記者會上解釋，近日個案多，常因確認個案間的親屬關係延誤資料公布，故日後除十人或以上群組，或發現可能潛在爆發的群組外，不再公布其餘個案的流行病學關連資料。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指現時個案多，常因確認個案間的親屬關係延遲至深夜，仍未能公布最新資料。（高仲明攝）

張竹君：常因要弄清「邊個係邊個媽咪」而延誤公布

政府過去每晚公布新冠肺炎確診者的個案資料時，會在備註一欄列出新增確診者有否與其他個案有流行病學關連，惟昨日（27日）公布的資料中，只以「本地個案」、「輸入個案」及「與本地個案有流行病學關連」劃分，不再提供詳細資料。

張竹君解釋，現時每日新增個案眾多，常因釐清確診者關係，弄清「邊個係邊個媽咪」，而延誤公布，故決定轉為列出是否輸入個案或關連等。

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記者會上會公布潛在可能爆發群組

有記者指，流行病學關連資料可用作追蹤及統計，推斷病例屬第幾代傳播，希望政府繼續提供資料，張竹君回應時表示，每個個案皆去過不同地方，若同一群組多達十人便在網上公布。她又說，即使只有兩至三個案，但估計潛在爆發可能或大型群組，亦會在記者會上公布，她舉例指，若有確診者曾遊船河，或致大型爆發，便會公布。