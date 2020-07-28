新冠肺炎│無視政府隔離規定　寶血醫院、四診所接待船員檢測病毒

第三波新冠肺炎疫情一發不可收拾，港府急急收緊豁免船員強制檢疫的措施，並重申貨船船員即使在香港換班，期間都要避免接觸社區。 不過《香港01》發現，有私家醫院及診所公然為抵港船員提供病毒檢測服務，當中由明愛營運的寶血醫院更提供「加急」服務，接待船員到院並由護士採樣本檢測，四小時出報告，每人收費3,500元，較市價貴至少1,000元。 記者同時以船務代理身份致電另外六間私家診所，當中四間的職員均明言可為船員作病毒檢測，而且「船員一定要見醫生」，令船員可能藉此走入社區。 《香港01》向寶血醫院及該四間診所查詢，院方至截稿前無回覆；有診所稱已更正，不會為船員檢測，有診所則稱從未為船員檢測病毒。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評，船員檢測不屬醫療需要，毋須會見醫生及護士，當局應協調協助及加強監察。

寶血本月中為男船員抽驗 設Whatsapp供團體查詢

《香港01》上周報道，確診個案編號1524、獲豁免強制檢疫入境的52歲男船員，本月13日曾到寶血醫院求診，而他當日開始出現病徵，翌日確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君於上周五（24日）疫情記者會上透露，該船員到寶血醫院「進行抽驗」。

衛生署早前確認，編號1524男船員，本月13日乘「專車」到寶血醫院接受抽驗。（資料圖片／歐嘉樂攝）

此外，日前再有傳媒拍攝到，數名內地船員在大角咀的碼頭上岸後，到寶血醫院接受新冠病毒測試，眾人等候結果期間更離開醫院，走入商場及超市逛街購物。

《香港01》記者周一（27日）到寶血醫院，發現門口貼出新告示，稱暫停公眾檢測服務，而公司或團體可另透過Whatsapp查詢；告示並羅列與該私院合作提供檢測服務的六間私家診所資料，稱可向各診所查詢。

（李穎霖攝）

寶血職員：船員可親自到醫院由護士採樣本

記者以船務代理身份致電告示上的寶血醫院查詢電話，並明言想為數名抵港船員預約新冠病毒測試，接聽的職員記下資料後稱由專人回覆。未幾，另一名女職員來電介紹，明言該院現提供三種方式為船員檢測病毒。

「船員可以親身嚟醫院由姑娘採樣本，或者拎口水樣本嚟，或同時拎口水加鼻咽樣本嚟」，女職員又指，一般等候10小時可取檢測結果，每人收費2,500元，「如果趕可以加急，4個鐘出結果，每人費用3,500蚊」。

《香港01》發現，明愛營運的寶血醫院接待船員到該院檢測病毒，船員因此有機會走入社區。該私院位於深水埗核心地帶，附近有大型屋邨石峽尾邨、私人屋苑樂年花園，數十單幢住宅大廈及數個購物商場；船員若藉檢測走入社區，居民可能在不知情下承受風險。（李穎霖攝）

她又提醒，等候報告期間船員不可留在該私院，院方亦可經電郵交付檢測報告，着記者先填妥表格，稱若非常趕急，可先派人到該院取樣本瓶，待收集船員的樣本後，直接將樣本瓶送到其化驗所。

記者昨日經電郵向寶血醫院查詢，為何讓船員到醫院檢測，如何評估此舉為社區帶來的風險，以及如何防止船員藉此走入社區。院方至截稿前未回覆。

四診所職員稱可為船員測病毒 一致稱必須親見醫生

記者昨日以同一方式放蛇，致電告示上的六間私家診所，當中四間的職員均明言可為船員作新冠病毒檢測（見下表），收費由1,500元至2,200元不等，惟各職員均強調船員必須到診所面見醫生，其中一間診所更稱醫生會額外收取330元診金。

該四間診所中，兩間位於長沙灣，另外兩間分別位於美孚及將軍澳。當中記者致電美孚的「普琳醫療中心」時，向職員再三確認是為外國到港船員預約檢測，職員謂「無關係㗎」，稱可為他們做檢測，僅指無法保證何時有結果。

記者致電美孚的「普琳醫療中心」時，向職員再三確認是為外國到港船員預約檢測，職員謂「無關係㗎」，稱可為他們做檢測。（李穎霖攝）

此外，其中一間位於長沙灣的診所，職員提醒記者船員到達檢測前，需向診所提供其證件資料、地址，並擬馬上為船員預約時間。

記者事後經電郵及致電向四間診所查詢，當中普琳否認為船員檢測，並聲稱職員昨日未為意記者是為船員預約檢測。長沙灣的方家銘醫生診所職員則稱，醫生已更正不可為船員檢測，該診所亦未曾為船員做過檢測，「如果我哋有錯誤而知道咗，我哋會更正返」。

至於另外兩間診所，位於將軍澳廣場的將軍澳醫務中心職員指，該診所未為船員提供過檢測服務；長沙灣的蕭德華醫生診所，則至截稿前未有回覆。

（香港01製表）

船員到醫院或診所檢測 均涉違反豁免檢疫條件

港府目前容許在港裝卸貨物，以及非在港裝卸貨物等兩類貨船的船員在香港換班，他們入境時並獲豁免強制檢疫。政府的豁免條件規定，船員需直接往返機場及船隻，即使需要在港過夜，船務代理「須為船員安排自我隔離的住宿，並確保他們不會去公共場所」。

雖然船員受豁免條件所限，不能走入社區，政府並無禁止商家及機構在社區內為船員提供服務。（資料圖片／梁子傑攝）

醫院及診所均是市民日常到訪的公共場所，因此船員到院檢測或到診所見醫生，已涉嫌違反豁免條件。不過雖然船員受豁免條件所限，不能走入社區，政府並無禁止商家及機構在社區內為船員提供服務。

事實上，政府至今多次由不同層級官員，解釋豁免船員強制檢疫的措施，包括政務司司長張建宗、食物及衛生局局長陳肇始、副局長徐德義等等，都不曾提及船員有需要及可以，在本地醫院及診所接受病毒檢測，公眾亦一直不知道船員會藉此進入社區。

本地新冠病毒檢測排長龍 船員卻享加急服務

目前香港新冠病毒檢測服務供不應求，記者日前致電兩間政府認可進行檢測的私家醫院，職員均指最快需排期至8月中，而坊間的檢測費用由1,200元至2,500元不等。

本地檢測大排長龍，，記者日前致電兩間政府認可進行檢測的私家醫院，職員均指最快需排期至8月中。（資料圖片／張浩維攝）

上周有報道指本地檢測大排長龍，並引述寶血醫院發言人稱，該私院每日可進行約100個測試，因需求大增已訂購新儀器，料一至兩周內運抵，屆時每日可增至約300個測試。不過同一時間，該院卻為船員提供「加急」檢測服務，收費高市價至少1,000元。

梁子超：檢測不屬醫療需要 船員毋須見醫生護士

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超，直言私家醫院表示等檢測結果時船員須離開醫院，甚至有船員在鬧市閒逛，做法「點睇都係唔啱」，認為船員屬高風險人士，即使有檢測需要亦應留在船上，由專人將樣本送上岸，「唔需要見醫生護士」。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，不同政府部門應作協調，保證船員與社區隔絕，減低市民受感染風險。（資料圖片／譚威權攝）

「船員如有醫療需要無理由唔理，但唔係檢測需要」，梁子超認為不同政府部門應作協調，保證船員與社區隔絕，減低市民受感染風險，「特殊醫療需要亦唔係藉口，政府要訂立機制」。

對於現有豁免安排，梁子超直言不足夠，「我哋無辦法去監察、執法、追究，亦無特殊情況的協調機制，（違規船員）過咗海就係神仙。而家好多交通安排好明顯唔係點對點，做唔到（隔離）的話就係漏洞，我哋社區已付出大代價，大家都唔想見到再有問題」。

船員到醫院檢測 衛生署無回應有否執法

據業界人士透露，由於有其他港口要求船員入境時出示病毒檢測報告，所以他們在香港登船前，船務代理會安排專車，接送他們往返私家醫院接受檢測。衛生署早前亦確認，編號1524男船員，本月13日乘「專車」到寶血醫院接受抽驗。

《香港01》上周五（24日）追問衛生署，該專車由誰安排、為何船員自行隔離期間可到私院檢測、是否已違反豁免條件，以及署方有否執法等問題。署方周日（26日）回覆時無正面回應，只將豁免條件複述一次。

在疫情持續爆發下，政府宣布明日開始收緊船員換班措施，屆時只有在港裝卸貨物的貨船可在港換班，期間並收緊至不能入住酒店，必須點對點往來機場及船隻，但如當局不執法，船員仍可繼續由專車送往醫院或診所檢測，並有機會走入社區。