新冠肺炎｜港鐵旺角東站保安有家屬確診　須入隔離營檢疫

新冠肺炎疫情持續。消息指，港鐵旺角東站一名承辦商保安員昨晚（27日）通知其家屬確診，他亦被衞生署安排隔離，未有檢測結果。港鐵已安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並正追蹤可能被界定為密切接觸者的職員。據了解，港鐵站保安員主要工作，包括監察乘客有無拍卡入閘等，多逗留在公眾地方。

消息指，港鐵旺角東站一名承辦商保安員，因家屬確診，現正接受隔離檢疫，昨晚已通知港鐵。消息又指，港鐵已安排徹底清潔和消毒車站，並追蹤可能被界定為密切接觸者的職員，會按需要安排他們接受深喉唾液測試，及留在家中等候結果。據了解，港鐵站保安員一般主要工作，包括監察乘客有無拍卡入閘等，工作時間較多逗留於公眾地方。

港鐵承認事件，發言人表示，一名於旺角東站工作的承辦商保安員，因其家屬確診，現正被衛生署安排隔離。昨天（27日）港鐵收到通知後，已徹底清潔和消毒其工作地點。港鐵亦會跟進有否其他員工，可能被界定為密切接觸者，會安排有關員工接受深喉唾液測試，及留在家中直至測試結果證明健康。



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翻查資料，旺角東站過去曾有港鐵員工染疫。今年2月25日，港鐵旺角東站一名33歲的站務主任，在其父親確診後同染疫，當時至少4名職員須家居隔離，接受醫學監察。