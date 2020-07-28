新冠肺炎｜醫管局認公布88歲老翁死訊滯後　情況差病人可恩恤探訪

本港爆發第三波疫情，連續第七天單日新確診個案「破百」。就昨日（27日）有四名染疫長者不治離世，惟當中兩宗死亡個案，醫管局相隔多個小時至晚上才公布，包括一名88歲男死者，入院前每日有「隔住玻璃門」探望早前確診妻子，於昨日上午離世，惟未有在下午記者會公布。 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞承認報告有滯後，指在記者會後才收到同事報告，故晚上以新聞稿形式公布。至於就88歲男死者與妻子臨終前有無見面，何婉霞表示，就情況轉差病人，會有恩恤安排，因二人均是長者，故感染控制方面特別小心，但會尊重家人意願。

昨日一日內有四名確診長者不治離世，包括伊利沙伯醫院公布兩名離世病人，惟另外兩宗是晚上才公布，包括第1901個案、一名95歲女病人，她為個案1533確診女傭的密切接觸者；及第1487個案、一名88歲男病人，他為港泰護老中心確診院友（第1335宗個案）的丈夫，昨日上午不治離世，惟醫管局未有在下午記者會公布。

何婉霞承認死亡報告有滯後，指同事仍有很多臨床工作須先完成，才向總部報告，而他們在記者會後才收到報告，故以新聞稿形式公布，明白有滯後，如有截數問題，承諾記者會後以新聞稿形式公布。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在當日疫情記者會上，曾提到88歲老伯幾乎每日到到院舍，「隔著玻璃門」探望妻子，兩人或曾見過面。他居於區內彩雲的彩輝邨彩華樓，同邨有多名患者。

就伯伯探望妻子時有無當面接觸及相關風險，何婉霞表示，她手頭上未有伯伯妻子確診編號，但就情況轉差病人有恩恤安排，因二人均是長者，故感染控制方面特別小心，但會尊重家人意願。

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