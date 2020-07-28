新冠肺炎｜逾百病人未送院　區議員指資料錯：已入院卻顯示未送院

第三波新冠肺炎疫情持續，隔離病房幾近爆滿，部份確診病人無法即時入院，甚至需等待數天，醫管局今日（28日）指，有逾百名病人等待入院。根據衞生防護中心截至7月27日的紀錄，部份個案幾乎等待近一周，都仍然顯示未送院，包括於7月22日確診，居住在厚德邨德志樓的第2065號病人。 不過西貢區議員王卓雅表示，已就個案向衞生署查詢，對方表示該病人已經送院。她又稱，衞生署曾表示會更新資料，惟至今仍顯示「待入院」，質疑列表資料不準確。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（28日）表示，截至今日中午，超過100名病人等待入院，近期每日有百多宗個案確診，另外有懷疑個案，醫院壓力大，已將230名病人轉至二線隔離房房，110多名病人則轉到鯉魚門度假村的社區治療設施。她又指，截至今早9時，負壓病床的使用率為79%；負壓病房則為82%。

根據衞生防護中心的列表，截至7月27日，一共99名病人顯示為「待入院」，當中2065號病人，於7月22日確診，按此計算即已等候6日。此外，2209及2248號個案，於7月23日確診，至昨日仍顯示為「待入院」。根據列表，2209號為62歲男子，為輸入個案，未知是否香港居民；2248號則為55歲女子，為香港居民，屬於本地個案，居住於荔景紀律部隊宿舍三座。

翻查資料，2065號個案為26歲男子，居住於厚德邨德志樓，屬本地個案。當區區議員王卓雅表示，該男子與母親及妹妹同住，在母親確診送院後，兩兄妹亦同樣確診，並留在家中。她表示，據了解男病人有特殊需要（special needs），於是便向社會福利署尋求協助，希望為男病人送上食物，不過社署回覆稱，由於病人即將送院，故毋須加以協助。

王卓雅表示，上周四（7月23日）有街坊目睹衞生署職員，曾到厚德邨德志樓接走病人，自己亦曾看相關照片，不過根據署方的列表，仍然顯示病人「待入院」。她表示，昨日就此再追問衞生署，對方指病人已於上周送院，會更新列表，不過至今仍未見修改，她質疑資料出錯。至於病人送到哪間醫院，她指署方沒有透露。