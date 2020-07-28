新冠肺炎｜北區女病人等3日未送院　兩兒子相繼發燒　父親亦染疫

新冠肺炎疫情持續，因病床緊張，醫管局將優先安排年紀較大、病情較重等患者優先入院。但北區有個案在確診3日後仍未送院，結果家中兩名小童相繼發燒，連其非同住的公公也同樣確診，懷疑一人染病，險令全家中招。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，政府在應對疫情時忽視了隔離需要，認為輕度患者雖未必有治療需要，但若不即時隔離，則會感染其家人，變相無法斬斷傳播鏈，傳播風險仍然存在。他續指，若確診者要與家人共住，大家在家中必須長時間戴上口罩，確診者每次如廁後，要開抽氣扇及並用1:99漂白水清潔，減低傳播風險。 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在記者會回應事件，指無統計病人最長要等多長時間才能夠入院，但已十分努力去調動病床，以及安排病人入院。衞生防護中心傳染病處主任張竹君則指，當病人發病時，其家人大多已經受到感染。《香港01》正向衞生署查詢，呈報個案所需時間及檢疫安排。

醫管局的病位緊張，有長期病患，病情較嚴重的患者會先安排入院接受治療。（資料圖片 / 高仲明攝）

近日本地確診新冠肺炎個案增加， 醫管局總行政經理張子峯今日（28日）表示，目前病床使用量已經接近飽和，加上每日有過百宗新確診個案，調配病床情況出現滯後。北區區議會主席羅庭德，早前接獲一位住粉嶺永寧村的確診者（#2357）求助，指確診後一直未能送院，但兩名分別10歲及8歲的兒子相繼發燒，擔心他們同樣染疫。最終，三人同獲安排到北區醫院，兩名小童最後亦告確診，需於威院留醫（#2740 及 #2741）。在醫學追蹤下，曾與小童接觸，住在粉嶺祥華邨的公公也同樣確診。

疑母親確診後未及時送院 致3家人受感染

翻查資料，該家庭的首名確診是40歲的母親 ，她於7月20日出現病徵，衞生署在7月24日公布她是確診個案。但羅庭德指出，事主其實於7月22日，已收到陽性確診通知，距離衞生署正式公布已相差兩日。直到事主兩名兒子，於7月25日晚發燒及送院時，事主確診後已變相留家3日，懷疑因而感染家人。

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事件中，只有事主丈夫的檢測呈陰性，而家庭傭工至今仍在家等待安排檢測，及送往檢疫中心。另外，事主家中兩隻狗亦未知是否需要檢疫，從事主確診日計起，相關安排已滯後接近一周。

羅庭德表示，涉事家庭居於粉嶺永寧村的一個3房的700呎村屋單位內，家中只有一個廁所，無法做到真正隔離，質疑衞生署現行做法「有無出個指引，俾呢啲家庭知應該點做？咁家人都照顧小朋友，係咪又可以繼續出個社區？又去過超市、快餐店咁。」他擔心在病床緊張下，未來會有更多類似個案出現，也會令病毒繼續走入社區。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片／譚威權攝）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，應對新冠肺炎疫情有兩個要點，一是隔離，另一則是治療，但現時香港無論是入院或是隔離設施都「塞死晒」，甚至是「棄守隔離」。他批評：「政府忽略咗隔離需要。有時都好氣餒，因為你無第一時間搵出帶傳染性嘅病人去隔離，嚴重滯後，點樣減少社區人流其實都撲唔到火。」

狠批棄守隔離 無法撲火減少個案

梁子超解釋，輕度患者其實未必需入院及使用抗病毒藥物，但有必要將他們隔離，「依家叫佢哋喺屋企等，其實情況係唔理想，屋企人照顧佢哋都要出街買吓餸。」他相信，留醫的危殆及嚴重的病人人數或只有約100多人，將輕度患者轉去社區隔離設施，有助減低病床壓力，「嗰啲渡假村如果用嚟處理家庭接觸者好浪費，應該將其他輕度病人安排入住隔離。家庭接觸者，就可以由政府徵用酒店嗰啲去做。」但他承認，如亞博方艙醫院規模的隔離設施，則無法在短時間內增加。

確診者在家要長時間戴口罩 如廁後要即消毒



若患者無法避免與家人同住，應該怎辦？梁子超直言，患者應該留在自己房間，無論患者及同住家人都要長時間戴口罩，更不能夠一起同枱用膳。

香港地方少，患者與家人難免要共用廁所。梁子超提醒，沖廁時必須要蓋上廁板，因為沖廁時病毒有機會霧化。如廁後，患者應該打開廁所門及開啟抽氣扇5至10分鐘，抽走廁所內的空氣，同時也要以1:99漂白水清潔廁所。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日回應事件，她指無統計病人最長要等候多久才能夠入院，但局方已經十分努力調動病床，穩定的病人會調至二線隔離房，或使用鯉魚門度假村的社區治療設施，希望病床緊張的情況會好轉。她又指出，調病床要安排救護車等，涉及不少部門及工作處理。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君則指，未掌握相關個案的資料，但當病人發病時，其家人大多已經受到感染，最理想是在潛伏期便進行隔離。