戴耀廷遭港大校委會大比數通過即時解僱　FB發聲明：校外勢力作出

香港大學校委會今日下午5時舉行例會，焦點討論解僱「佔中三子」之一、法律系副教授戴耀廷。教務委員會早前向校委會提交報告，認為戴涉及的佔中案影響大學聲譽，構成行為不當，但並不構成解僱理由。會後港大學生會指，校委會大比數通過即時解僱戴耀廷教席。據了解，校委會以18比2通過。 戴耀廷在Facebook表示，「辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出」。

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學生校委：對結果失望及憤怒

校委會本科生代表成員李梓成表示，校委會作出投票及有結果，但基於保密理由，不方便透露。李直言，對會議結果感到失望及憤怒，成員有不同觀點，例如要求等候戴的上訴結果再作決定，他自己亦贊成相關建議，惟最終就戴耀廷去留的議案付諸表決。

戴耀廷由學者走上政治舞台，身陷囹圄，今日遭港大解僱。（資料圖片）

戴耀廷：心痛所愛大學沉淪

戴耀廷在Facebook發表聲明，指「辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。」他指這標誌香港學術自由的終結，「香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。」

他認為，若仍有疑問「一國一制」是否已臨到香港，「我的個案應足以釋疑。」他稱非常感謝香港大學培育他成為一名法律學生、法律老師、法律學者及法治的守護者，「當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。不過，我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰。」他表示有信心在未來，會見到一所「自由的港大」重生。